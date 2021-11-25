مد 19 كم ومحطة جديدة.. تغييران في الخط الأول لمترو الأنفاق

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير، أنه من المخطط مد الخط الأول من المرج إلى شبين القناطر بطول 19كم، مشيرًا إلى أنه سبق وتم توريد 20 قطارًا مكيفًا للخط الأول تعمل على الخط منذ 2016، بالإضافة إلى إنه تم توقيع عقد لإعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطارًا أخر للخط الأول.

وأضاف الوزير، في تصريحات إعلامية، أن قيمة توريد هذه القطارات تبلغ 815.6 مليون يورو، بالإضافة إلى 1.2 مليار جنيه، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وتطوير معدات ورشة طرة.

وتابع: "من المخطط تنفيذ أعمال صيانة القطارات بها، وسيتم توفير التمويل للمشروع من الحكومة الفرنسية بإجمالي 776 مليون يورو ضمن خارطة الطريق الموقعة بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، من خلال قرض ميسر (نسبة فائدة 0.0092%، وفترة سداد 25 عامًا، وفترة سماح 15 عامًا) ويتم تمويل الشق المحلي وباقي الشق الأجنبي من موازنة الدولة".

وفي سياق متصل، أعلن النائب أحمد إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، موافقة وزارة النقل على إنشاء محطة مترو جديدة بين محطتي المرج القديمة وعزبة النخل وسيتم تنفيذها العام المالي القادم 2022.

وقال النائب إبراهيم على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك": "تم بفضل الله وبعد مجهود 3 سنوات من السعي في هذا الأمر استجابة لأهالينا بحي المرج وبسبب التكدس في محطتي المرج القديمة وعزبة النخل تم الموافقة رسميًا على إنشاء محطة مترو جديدة بين محطتي المرج القديمة وعزبة النخل وتم اجتماع تنسيقي بناء على طلبنا بحضور كافة الأجهزة المعنية للتحضير للتنفيذ".

وتابع النائب: "ونظرًا لكثرة الأسئلة في هذا الشأن مكان المحطة الجديدة سيكون مكان الكوبري الزلاقة المعروف بكوبري الشيخ منصور الواقع من الناحية الشرقية ناحية الأندلس والناحية الغربية مدخل الشيخ منصور".

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/11/25/2129753/