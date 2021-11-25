بالصور.. وفد من حقوق إنسان النواب يتفقد مجمع سجون وادي النطرون

كتب- نشأت علي:

كشفت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاصيل زيارة اللجنة اليوم الخميس، لمجمع سجون وادي النطرون، لتفقد مراكز التأهيل والاستماع للنزلاء.

وقالت سلامة، إن اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الدخلية لمصلحة السجون، استقبل وفد اللجنة الذي ترأسه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، حيث تفقد الوفد مراكز الإعداد والتأهيل بمجمع السجون.

وأكدت أن وفد اللجنة، أشاد بدور الدولة وزارة الداخلية في إعادة تأهيل السجون بالرعاية ومنها مجمع السجون ومركز الإعداد والتأهيل بوادي النطرون، والذي يعد دليل قاطع على حدوث طفرة كبيرة في توفير الرعاية الصحية للمساجين من خلال المستشفيات التي تضم عيادات لجميع التخصصات وأطباء متميزين للكشف على المساجين ووحدات غسيل كلوي وصيدليات لصرف الدواء اللازم لنزلاء السجون.

وأكدت سلامة، أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان من خلال المبادرات العديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتوجيهات المباشرة للحكومة ولجميع مؤسسات اجهزة الدولة في هذا المجال.

وتابعت: "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي قبل أيام خير دليل على اهتمام وحرص الدولة على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، لافتة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد خارطة طريق إلى الجمهورية الجديدة للارتقاء بحقوق المواطنين في جميع المجالات لتشمل كافة فئات المجتمع".

وأوضحت أن الوفد تفقد الملاعب الموجودة في مجمع السجون حتى يتكمن النزلاء من ممارسة الرياضة لتفريغ طاقاتهم، فضلًا عن وجود ورش حرفية للمهن المختلفة، مؤكدة أن أعضاء اللجنة التقوا بالنزلاء وتأكدو من تطبيق أعلى المعايير العالمية لحقوق الإنسان.

وأشادت بحرص وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة السجون على إعادة تأهيل السجناء لإعادتهم إلى المجتمع كأفراد منتحين من خلال تعليمهم حرفة يدوية قائلة: "وزارة الداخلية تطبق معايير حقوق الإنسان من خلال فلسفتها العقابية الحديثة المطبقة في مصلحة السجون".

كما أشادت أيضًا بوجود عنابر مخصصة لذوي القدرات الخاصة بمستشفى السجن، فضلًا عن اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد للوقاية من فيروس كورونا حيث يتم التعقيم للعنابر لتوفير بيئة خالية من الفيروسات القاتلة.

واختتم سلامة تصريحاتها: "من خلال ما شاهدناه اليوم داخل السجون تأكد لدينا عدم التفرقة بين السجناء في الحقوق، وأن جميع النزلاء ينفذون أحكامًا قضائية".