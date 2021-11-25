Masrawy logo white

برلماني: مصر ستبهر العالم في افتتاح طريق الكباش بالأقصر

01:20 م الخميس 25 نوفمبر 2021
برلماني: مصر ستبهر العالم في افتتاح طريق الكباش بالأقصر

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قال النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة بمحافظة سوهاج، إن مصر ستبهر العالم بافتتاح طريق الكباش بالأقصر، مشيرًا إلى أن الحضارة المصرية ستظل طوال التاريخ مبهرة وملهمة لكل العالم.

وثمن النائب عاطف كعربان، في تصريحات صحفية،جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، إحياء طريق الكباش الفرعوني لتصبح مدينة الأقصر، عاصمة الحضارة والجمال والتاريخ لتظهر بشكل عالمي جديد، متحلية بقدرات السحر والجمال. مما يجعل مصر في مقدمة الدول السياحية على مستوي العالم.

وقال البرلماني، إن هذا الحدث العالمي يضع محافظة الأقصر على خريطة السياحة العالمية، ويعد نقلة نوعية كبيرة فى خدمات السياحة والتنمية الشاملة للأقصر كمقصد سياحي عالمي وأكبر متحف مفتوح يربط ما بين معبدي الكرنك والأقصر بطول 2700م ويسلط الأضواء من كل أنحاء العالم على عاصمة التاريخ وما تحتويه من كنوز تحت الأرض مازالت تبوح بأسرارها.

ولفت إلى أن قطاع السياحة في مصر، شهد نقلة نوعية كبيرة بفضل جهود القيادة السياسية وحكمة الرئيس في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة من ضمنها إفتتاح طريق الكباش للترويج السياحى لمحافظة الأقصر.

يذكر أن طريق الكباش هو طريق الاحتفالات والمواكب والذى يصل بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر، وحالياً يسمى بطريق أبو الهول، والاسم السياحي الدارج طريق الكباش، وهو أقدم طريق احتفالي عرفته البشرية.

مجلس النواب لنائب عاطف عثمان ريق الكباش لأقصر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
901

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

239

متعافون اليوم

353024

إجمالي الإصابات

20109

إجمالي الوفيات

293613

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. لـ4 فئات.. الصحة تكشف موعد وآلية إتاحة الجرعة الثالثة والمعززة من لقاح كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا