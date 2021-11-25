البيئة: برامج تدريبية لرفع الوعي البيئي لطلاب مراكز التدريب المهني​

كتب- محمد نصار:

نفذت وزارة البيئة، من خلال فريق التوعية البيئية- برنامجا تدريبيا لتوعية الطلاب بمراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بكيفية اتباع إجراءات السلامة المهنية للحفاظ على الصحة والبيئة ليكونوا أشخاصا فاعلين ومؤثرين في البيئة بشكل إيجابي، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بضرورة العمل على رفع الوعي البيئي لجميع شرائح المجتمع، حيث تنفذ تلك الحملات بمحافظات الجمهورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2021.

ويهدف البرنامج إلى تنمية المعلومات والمهارات والاتجاهات البيئية للطلاب بالقاهرة والمحافظات، حيث ترتبط طبيعة الدراسة بمصلحة الكفاية الإنتاجية بالبيئة بشكل مباشر مما جعلها من الفئات المستهدفة حيث يدرس الطلاب العديد من الحرف مثل ميكانيكا السيارات والنسيج وورش الكهرباء والخراطة واللحام التي قد ثؤثر على البيئة بشكل سلبي.

وتضمن البرنامج التدريبي تنفيذ مجموعة من الندوات عن البيئة وأشكال التلوث والموارد وكيفية الاستفادة منها بشكل يضمن استدامتها للأجيال القادمة بالإضافة إلى دور الطلاب في الحفاظ على البيئة المحيطة وتوعية المجتمع المحيط، كما تضمن البرنامج تنفيذ مسابقات بيئية للطلاب المشاركين وتوزيع هدايا عينية بسيطة لتحفيزهم على التفاعل والمشاركة.

ويقوم المسؤولون عن تنفيذ تلك الحملات بالمتابعة الدورية مع مديري المراكز ومسئولي الأنشطة على أن يقدم الطلاب أبحاثا علمية في مجال البيئة يتم تقييمها وتكريم أصحاب الأبحاث الفائزة من خلال إدارة المركز أو المصلحة.