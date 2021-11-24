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وزير الأوقاف ينعى الشيخ محمد عبد الرازق عمر الرئيس الأسبق للقطاع الديني

06:56 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
وزير الأوقاف ينعى الشيخ محمد عبد الرازق عمر الرئيس الأسبق للقطاع الديني

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الديني الأسبق، الذي وافته المنية، أمس.

ودعا وزير الأوقاف، الله عز وجل أن يتغمد الشيخ محمد عبدالرازق بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان.

وأناب وزير الأوقاف الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس قطاع المديريات لتقديم واجب العزاء لأسرة الشيخ محمد عبد الرازق عمر على رأس وفد من قيادات الوزارة.


وكان يتميز الشيخ محمد عبد الرازق وكيل الأوقاف ورئيس القطاع الدينى، بالهدوء والزهد، والعمل بكل جهد لخدمة الدعوة الإسلامية، وله مكانة كبيرة بين الأئمة والدعاة، وله تجربة كبيرة فى العمل بجميع المناصب القيادية فى وزارة الأوقاف، من درجة إمام وخطيب إلى وكيل وزارة لشئون المساجد بالديوان العام، وفى كل المناصب التى شغلها بالمحافظات كان يتم تكريمه من جانب المسئولين فى المحافظة والوزارة.

محمد مختار جمعة محمد عبد الرازق عمر صبري ياسين دويدار

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