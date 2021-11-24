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من أبرز مذيعات الشباب والرياضة.. مجلس نقابة الإعلاميين ينعى منيرة يوسف

05:26 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
من أبرز مذيعات الشباب والرياضة.. مجلس نقابة الإعلاميين ينعى منيرة يوسف

الإعلامية منيرة يوسف

كتب - مينا غالي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى الإعلامية منيرة يوسف كبيرة مذيعات إذاعة "الشباب والرياضة" التي وافتها المنية اليوم بعد أزمة صحية شديدة تعرضت لها

وقال نقيب الإعلاميين إن الإعلامية منيرة يوسف كانت من أبرز مذيعات شبكة الشباب والرياضة، حيث شغلت منصب مدير عام وكبير مذيعي إذاعة الشباب والرياضة، وقدّمت برامج إذاعية عدة، أبرزها "غلطة عمر"، و"بسمة أمل" و"بصراحة"، داعيا الله تعالى أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

منيرة يوسف نقابة الإعلاميين طارق سعدة الشباب والرياضة

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