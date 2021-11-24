القوى العاملة: منظومة الشباك الواحد تقدم الخدمات الجماهيرية في سهولة ويسر

كتب يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بقنا، نفذت "الشباك الواحد" لاستقبال المواطنين، لتقديم خدمات جمهورها في سهولة ويسر وانسيابية بالعمل.

وبحسب بيان اليوم، يساعد الشباك الواحد، على حسن سير العمل والسرعة في إنجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة، وتم تخصص مكان الشباك الواحد ليليق بالتعامل مع الجمهور.

وقال حسام طلبة وكيل الوزارة مديرية مديرية القوى العاملة بقنا، إن إنشاء الشباك الواحد جاء تنفيذا لتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان لتيسير تقديم الخدمات لجميع المواطنين فضلا عن التحول إلى الرقمنة.

وأشار مدير المديرية، إلى أن المكان المخصص للشباك الواحد لخدمة المواطنين به أيضا مكان لتلقى الشكاوى العمالية في مختلف مجالات المديرية والرد على استفسارات المواطنين، دون الحاجة للمواطن للانتقال للإدارة المختصة، وسيكون هناك ضابط اتصال يقوم بتزويد الموظف المسئول عن شباك الاستفسارات بالرد على أي استفسار للمواطن، فضلا عن تخصيص أحد الموظفين لمتابعة الشكاوى والردود من المواطنين.

وقال حسام طلبة، إن الشباك الواحد يقوم باستقبال الشكاوى العمالية، وطلبات الحصول على شهادات قياس مستوى المهارة وتسليمها، وطلبات وشكاوى العمالة غير المنتظمة، وكل الخدمات التي تقدمها المديرية لجمهور المواطنين.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه سيتم تطوير الشباك الواحد وتجهيزه بأحدث الأجهزة التكنولوجية في ضوء توجه الدولة الحالي إلى الرقمنة والتحول الرقمي، لافتا إلى أن الشباك الواحد يسهم في الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.