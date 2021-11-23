ضبط طائرة لاسلكية وأجهزة تجسس مع راكب بمطار القاهرة

استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال العالم في الكاراتيه

كتب- محمد عبيد:

ضبط رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب طائرة لاسلكية وعدد من أجهزة التنصت والتجسس، أخفها راكب مصري بين طيات ملابسه في حقائبه لتضليل الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر المطار، إنه أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي طائرة مصر للطيران، والقادمة من جدة، اشتبه هشام الورداني مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد الشريف رئيس قسم الفحص، ولاحظ وجود أجسام معتمة، وبالعرض على حسن حمدي مدير الحركه قام بتكليف محمود سيد طه رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود طائرة "درون" مرقوم عليه XY-X6 و3 ساعات مزودة بكاميرا، و2 جهاز لاسلكي وجهاز رؤية ليلية، و2 كاميرا مراقبة.

قرر مصطفى الجندى مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات الأمنية المختصة، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.