مايا مرسي تشارك في الحوار التفاعلي حول إنشاء الصندوق الائتماني لمنظمة تنمية المرأة

كتبت - نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في فعاليات الحوار التفاعلي حول إنشاء "الصندوق الائتماني المتعدد الشركاء لمنظمة تنمية المرأة لمنظمة التعاون الإسلامي"، الذي نظمته المنظمة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وحضر الفعاليات الممثلون الرسميون للمجتمع الدولي في مصر، بما في ذلك السفارات وبعثات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والدول غير الأعضاء المعتمدة في القاهرة، وكذلك شركاء التنمية.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بجميع المشاركين والمشاركات في هذا الحدث المهم والذي يأتي في الوقت المناسب، معربة عن سعادتها وفخرها بما حققته منظمة تنمية المرأة حتى الآن، ومتمنية تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات خلال الفتره القادمة.

وقد تضمن الحوار عددًا من الجلسات تحدث خلالها كل من مي علي بابكر مدير المركز الإقليمي لبنك التنمية الإسلامي – القاهرة ، ويانيكي فان دير غراف – كوكلر نائب المدير الإقليمي - هيئة الأمم المتحدة للمرأة و فيليبو موسكا المدير العام - معهد سيراكوسا الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان و عايدة الباجي القلال خبيرة مستقلة في التمكين الاقتصادي للمرأة، و جينيفر سارفاري برادفورد ضابط منع الجريمة والعدالة الجنائية فرع الفساد والجرائم الاقتصادية - مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، وألكساندرا دير المستشارة السياسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية - المرأة والسلام والأمن، جاءت المداخلات حول سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والمشاركة في دعم أنشطة وبرنامج عمل المنظمة خلال الفترة القادمة .