​​ننشر تفاصيل اجتماع لجنة "صحة الشيوخ" لمناقشة عدد من اقتراحات النواب

كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعًا اليوم برئاسة الدكتور محمد جــزر رئيس اللجنة لمناقشة الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر أمين سر اللجنة، بشأن تأخر تنفيذ مبنى طوارئ مستشفى قنا العام، والنائب عمرو السعيد فهمي بشأن التضرر من عدم الإسناد والبدء في تنفيذ مشروع مستشفى بشبيش المركزي.

شارك في الاجتماع مندوبي الحكومة من وزارة التخطيط، سامي فايز مدير عام الصحة والبيئة، ورقية كامل باحث أول هاني لطفي عبدالرازق، باحث الاتصال السياسي، ومن وزارة الصحة والسكان الدكتور عبدالناصر حميدة، مدير مديرية الشئون الصحية بالغربية، والدكتور خالد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات، والدكتور أحمد البرعي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد نوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، الدكتورة سمر محمد عاطف مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة بقنا، والدكتور عبدالله حمدي مدير عام المستشفيات بمديرية الصحة بقنا.



حيث أوضح مسئولو وزارة الصحة أن تأخير تنفيذ مبنى الطوارئ ليس بسبب التمويل وأن السبب الرئيسي هو تأخر اعتماد الرسومات الهندسية من هيئة الأبنية التعليمية لمطابقاتها لشروط التأمين الصحي الشامل، وأن الأولوية للمشروعات التي يتم إدراجها في الخطة تكون للمشروعات المستوفية كافة الاشتراطات التي يشترطها البنك الدولي، وأن تعاقدات البنك الدولي تتمثل في 3 جهات يتم إسناد العمل لها وهي المحافظة ووزارة الإسكان وهيئة الأبنية التعليمية.

وأكد الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة، أن البنك الدولي لا يسمح بإسناد التعاقدات بالأمر المباشر أو نقل التمويل المخصص من مشروع لمشروع آخر، وأن التقاعس في الانتهاء من الإسنادات المطلوبة قد يؤدي لسحب الدعم المخصص من البنك لها واقترح سيادته ضرورة بحث ملف المديريات الصحية لوضع حلول لمشاكل الأطباء والمبانى المتهالكة نظراً لأنها ملفات شائكة.

وفي نهاية مناقشة مقترح النائب أحمد عبدالماجد أفاد مسئول وزارة التخطيط بأنه يجب سرعة الانتهاء من مقترح وزارة الصحة لهذا، المشروع قبل شهر من الآن حتى يتم إدراجه في الخطة العامة 2022/202.

وأوصت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بضرورة مخاطبة محافظ قنا ورئيس هيئة الأبنية التعليمية قبل توجيه خطاب لرئيس مجلس الوزراء، واستكمال المقترح في اجتماع لاحق للوقوف على أسباب تأخير تنفيذ مبنى الطوارئ بمستشفى قنا ووضع خطة زمنية له.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد فهمي بشأن مستشفى بشبيش المركزي، الصادر لها قرار إزالة منذ أكثر من 13 عامًا.

وأفاد مسئولو وزارة الصحة بأن السبب الرئيسي لتأخير مستشفى بشبيش المركزي هو إدراجه في الخطة بمبلغ غير كافي وهو حاليًا في هيئة الرعاية الصحية بسبب استيفاء شروط منظومة التأمين الصحي الشامل وتم عمل برنامج وظيفي له، وفي انتظار إدراجه بخطة عام 2022 حال الانتهاء من اعتماد الرسومات الهندسية، كما أن هناك بعض الجهات لا تقبل تنفيذ المشروع إلا بعد أن إعطاءها مخصص بنسبة لا تقل عن 25% من قيمة المشروع، أن مشروع مستشفى بشبيش المركزى مستوفى كافة الاشتراطات والمعايير وسوف يتم إدراجها فى خطة هذا العام لاحتياج القطاع الطبي لها لتغطية هذه المنطقة المكتظة بالسكان.