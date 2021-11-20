طقس الأحد.. الأرصاد: استمرار الأمطار والجو قارس البرودة في هذه المنطقة

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الأحد من المتوقع أن يكون مائلًا للبرودة نهارًا على الساحل الشمالي الغربي، مائل للبرودة إلى لطيف على باقي المناطق الشمالية حتى شمال الصعيد، لطيف إلى معتدل باقي الأنحاء، ويكون بارد ليلًا، شديد البرودة بوسط سيناء وقارس البرودة بمرتفعاتها الجنوبية.

تظل الفرص مهيأة لهطول الأمطار على مدن الساحل الشمالي وشمال الدلتا تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد مع هطول متفرق للبَرَد، تمتد بشكل أقل وبشدة متفاوتة لمناطق متفرقة من وسط وجنوب الدلتا، القاهرة الكبرى، منطقة القناة، خليج السويس، شمال ووسط سيناء امتدادًا إلى مرتفعاتها الجنوبية، تمتد لمناطق من أقصى شمال الصعيد.

حركة الرياح معتدلة إلى نشطة على معظم المناطق الشمالية، يزداد نشاطها أحيانًا بمحيط مناطق تشكل السحب الرعدية ويصحبها إثارة للرمال، وتكون معتدلة بوسط وجنوب الجمهورية.

أما عن حالة البحرين، فيكون البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب، والبحر المتوسط مضطرب وغير ملائم لكافة الأنشطة البحرية.

كما تتشكل الشبورة صباحًا على أجزاء من شمال الجمهورية، قد تكون كثيفة أحيانًا ببعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

القاهرة 21/15

الإسكندرية 20/17

مرسى مطروح 19/13

دمياط 21/15

بورسعيد 21/15

العريش 21/14

المنصورة 21/13

كفر الشيخ 21/13

دمنهور 21/14

طنطا 21/13

شبين الكوم 21/13

الزقازيق 21/13

العاشر من رمضان 21/14

الإسماعيلية 21/14

السويس 21/15

الفيوم 22/14

بني سويف 22/14

المنيا 23/14

أسيوط 23/10

سوهاج 23/11

قنا 23/10

الأقصر 24/12

أسوان 26/12

شرم الشيخ 24/17

الغردقة 26/14

حلايب 28/17

الخارجة 24/10

سيوة 22/10

نخل 19/5

سانت كاترين 11/0