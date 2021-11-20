الأعلى للإعلام: لجنة لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإعلانات الطبية

كتب- مينا غالي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تشكيل لجنة لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن الإعلانات الطبية المقترحة من وزارة الصحة وبحثها في ضوء اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقًا للقانون 180 لسنة 2018.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر في 23 أغسطس الماضي، حظر الإعلان عن أي منتج صحي دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، وخاطب كل الوسائل الإعلامية الالتزام بنص المادة 2 من القانون رقم 206 لسنة 2017، التي تنص على أنه يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة، التي تُشكل برئاسة وزير الصحة.

وتطرق المجلس في لقاء سابق مع وفد نقابة أطباء الأسنان، إلى مسألة الظهور الإعلامي للأطباء.

وأكد كرم جبر، رئيس "الأعلى للإعلام"، على أن تنظيم ظهور الأطباء في البرامج سيتم عبر قواعد وإجراءات منظمة؛ منها الحصول على ترخيص من النقابة والمجلس لمنع ظهور غير الأطباء.

ويأتي قرار المجلس الأعلى للإعلام بعد عدة خطابات ولقاءات تمت مع عدد من النقابات المعنية؛ لا سيما نقابة الأطباء التي طالبت بضوابط للبرامج الطبية وظهور الأطباء، وبالفعل تم تدشين كود البرامج الطبية الذي يشمل المعايير الآتية:

1 - عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس.

2 - عدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل.

3- عدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.

4- مراعاة عدم عرض مشاهد أثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد الحصول على الموافقة.

5- عدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب؛ لتحديد درجة العلمية.