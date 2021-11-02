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باللون البني.. رئيس البرلمان يوجه مسؤولي الوزارات بأماكن جلوسهم

03:20 م الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
باللون البني.. رئيس البرلمان يوجه مسؤولي الوزارات بأماكن جلوسهم

مجلس النواب

كتب-مصراوي:
وجَّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مسؤولي الوزارات الحاضرين نيابة عن الوزارات المعنية، عند مناقشة مشروعات القوانين، قائلًا: الصفان الأول والثاني "باللون البني" مخصصة للوزراء والمسؤولين والحضور نيابة عن الوزارات.

يُذكر أن رئيس المجلس دائمًا ما يطالب النواب بعدم الجلوس في مقاعد الوزراء.

مجلس النواب حنفي جبالي مسؤولي الوزارات

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