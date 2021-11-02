باللون البني.. رئيس البرلمان يوجه مسؤولي الوزارات بأماكن جلوسهم

كتب-مصراوي:

وجَّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مسؤولي الوزارات الحاضرين نيابة عن الوزارات المعنية، عند مناقشة مشروعات القوانين، قائلًا: الصفان الأول والثاني "باللون البني" مخصصة للوزراء والمسؤولين والحضور نيابة عن الوزارات.



يُذكر أن رئيس المجلس دائمًا ما يطالب النواب بعدم الجلوس في مقاعد الوزراء.