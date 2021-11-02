باللون البني.. رئيس البرلمان يوجه مسؤولي الوزارات بأماكن جلوسهم
كتب-مصراوي:
وجَّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مسؤولي الوزارات الحاضرين نيابة عن الوزارات المعنية، عند مناقشة مشروعات القوانين، قائلًا: الصفان الأول والثاني "باللون البني" مخصصة للوزراء والمسؤولين والحضور نيابة عن الوزارات.
يُذكر أن رئيس المجلس دائمًا ما يطالب النواب بعدم الجلوس في مقاعد الوزراء.
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