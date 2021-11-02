"صحة النواب" تقرر تشكيل لجنة مصغرة لضبط صياغة قانون مواجهة الأوبئة

كتب - نشأت علي:

أعلنت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تشكيل لجنة مصغرة من لجان (الصحة - الشئون الدستورية والتشريعية)، تتعاون فيها الحكومة لضبط صياغة مواد مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، أن هذة اللجنة ستبدأ عملها بعد غد الخميس، بحضور وزير شئون مجلس النواب، المستشار علاء فؤاد، لضبط صياغة بعض مواد مشروع القانون لتلافى العوار الدستوري.

وقال: هذا القانون من القوانين الهامة والذي يجب صدوره فى القريب العاجل ،لاسيما بعد القرار التاريخى للقيادة السياسية بإلغاء حالة الطوارىء.

وأشارت الدكتورة غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار، إلى أن السياحة تضررت بشكل مباشر من أزمة كورونا، قائلة: جهود وزارة الصحة في مواجهة الوباء ساعدت في عودة السياحة تدريجيا.

وطالب أسامة عباس، ممثل وزارة السياحة، بالتوسع في القانون وأن يكون هناك إجراءات استباقية في مواجهة أي وباء، مقترحا إضافة وزارة الزراعة للقانون أيضا.

وقال: يجب أن يكون وضع تصور في القانون في حالة حدوث وباء أن يتم عزل المحافظات النظيفة ووضع سياسة صارمة للتحرك المواطنين في حالة تفشي الوباء.​