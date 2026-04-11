مسؤول باكستاني: نتوقع نتائج إيجابية لمفاوضات حرب إيران وأمريكا

كتب : محمود الطوخي

10:52 ص 11/04/2026

ايران وامريكا

تتصاعد المؤشرات الدولية حول احتمالية صدور نتائج جوهرية تنهي حرب إيران الحالية كنتيجة مباشرة لجولات التفاوض المرتقبة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأعرب طارق رشيد خان الجنرال الباكستاني المتقاعد والمحلل الدفاعي البارز، عن تفاؤله في تصريحات أدلى بها لوكالة "أسوشيتد برس" السبت، مؤكدا توقعه لصدور أنباء هامة وإيجابية خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح المحلل الباكستاني، أن الجنرال عاصم منير رئيس أركان الجيش الباكستاني، أدى دورا محوريا في جمع أطراف النزاع على مائدة المباحثات.

وساطة باكستان لإنهاء حرب إيران

وأشار رشيد خان، إلى أن المبادرة الباكستانية للوساطة تهدف بالأساس إلى منع أي تصعيد إضافي قد يخرج عن السيطرة ويؤدي إلى صدام إقليمي أوسع.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت حساس يسعى فيه الوسطاء لتقريب وجهات النظر بين طهران وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء المواجهات العسكرية الميدانية.

من جانبه، حدد محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني، معالم الطريق للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة.

وأوضح رضا عارف في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن نجاح محادثات السلام بين الطرفين مرهون بمدى التزام واشنطن بتحقيق المصالح الأمريكية الخالصة، وبما يتماشى مع مبدأ "أمريكا أولا" الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب.

شروط نجاح مفاوضات إيران وأمريكا

وحذر النائب الأول للرئيس الإيراني، من أن الوصول لاتفاق سيصبح أمرا غير ممكن في حال واجهت طهران مفاوضين يتبنون شعار "إسرائيل أولا"، منبها إلى أن المجتمع الدولي سيواجه تكاليف وأعباء باهظة في حال فشل هذه المباحثات، واضطرار الولايات المتحدة ومعها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استئناف العمليات القتالية في سياق حرب إيران.

