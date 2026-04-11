شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في إعداد 6 فصول من إجمالي 24 فصلًا للكتاب الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان The Economic Potential of Islamic Countries، والصادر في جزئين، بمشاركة 40 خبيرًا وأكاديميًا متخصصين في موضوعات الاقتصاد والشمول المالي والمناخ والتنمية المستدامة والطاقة والتحول الأخضر وغيرها من الموضوعات، يمثلون نحو (14) دولة و(24) مؤسسة وجهة بحثية ومنظمة إقليمية وعالمية.

وأكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن مشاركة المركز في هذا الكتاب بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي والجهات الأخرى المشاركة قيّمة للغاية، وتعكس التزامنا بدعم المبادرات البحثية الرامية إلى معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الملحة، بما يعزز ويدعم متخذي القرار في الدول المختلفة لمواجهة التحديات المرتبطة بها، وبما يرسخ أيضًا الفهم الرصين وإثراء المعرفة والحوار العلمي البنّاء بين الأوساط البحثية والأكاديمية المتخصصة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.

وأشاد "الجوهري" بالدور الرائد للكتاب في تسليط الضوء على ملفات حيوية ومهمة في وقتنا المعاصر، خاصة المرتبطة بأمن الطاقة وتغير المناخ، وتناول سبل تعزيز الصمود في مواجهة تلك المخاطر، خاصة على مستوى دول منظمة التعاون الإسلامي، وكيفية دعم وتعزيز التعاون والتكامل بين دولها ومؤسساتها المختلفة.

مصر تساهم في إصدار دولي حول الاقتصاد والتنمية

جدير بالذكر أن الكتاب صادر في جزئين بإجمالي 24 فصلًا؛ إذ يتناول الجزء الأول الاقتصاد والديموجرافيا والخدمات المالية في دول منظمة التعاون الإسلامي، وقد شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بإعداد فصلين في هذا الجزء، في حين تطرق الجزء الثاني إلى الاستدامة والحوكمة والطاقة والتحول الرقمي، وشارك المركز بإعداد أربعة فصول.

وقد ركزت مشاركات المركز على موضوعات الحد من مخاطر الكوارث المناخية وتداعياتها، التنمية الحضرية، الزراعة المستدامة، الأمن الغذائي، الطاقة المتجددة والنظيفة، الاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة.

غلق المحال 11 مساءً.. تصريح جديد بشأن زيادة أسعار الكهرباء





مجلس الوزراء: قافلة طبية بقنا تخدم 3826 مواطنًا



