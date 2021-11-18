حقنة في العضل.. الصحة: تطعيم ثنائي لهذه الصفوف ضد الدفتريا والتيتانوس

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة الصحة والسكان، وجود تطعيم ثنائي في المدارس لطلاب الصف الثاني والرابع الإبتدائي، موضحة أن التطعيم عبارة عن حقنة في العضل، بهدف تحصين الطلاب من الدفتريا والتيتانوس ويعطي مناعة لأكثر من عشر سنوات.

وقالت الوزارة في كتاب دوري لها موزع على مديريات الصحة على مستوى محافظات الجمهورية، إن الأعراض الجانبية تتمثل في احمرار أو تورم مكان التطعيم "الحقنة" مصحوب بارتفاع درجة الحرارة، لافتة إلى أن هذه الأعراض هي بسيطة وعادية جدا، نافيا حدوث اغماءات وإن حدث يكون بسبب خوف الطلاب والرهبة بداخلهم، مناشدة المواطنين بأهمية التطعيمات مؤكدة أنها آمنة وفعالة ولا داعي للخوف.

وتابعت الوزارة: أنه في حال مرض الطالب يتم تأجيل التطعيم بالنسبة له لحين تمام شفائه ثم بعد ذلك التواصل لأخذ التطعيم، وطالبت من أولياء الأمور التعاون مع الفرق الطبية داخل المدارس من خلال طمأنة الطلاب والتأكيد على مأمنوية التطعيم وعدم التهرب أو الخوف منهم، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.