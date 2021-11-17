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وزير الري ونظيره الفلسطيني يبحثان آليات تفعيل التعاون بشأن الموارد المائية -صور

11:11 ص الأربعاء 17 نوفمبر 2021
وزير الري ونظيره الفلسطيني يبحثان آليات تفعيل التعاون بشأن الموارد المائية -صور

جانب من اللقاء

كتب- مصراوي:

التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والمهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركتهما في اجتماع الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه والمزمع عقده غدًا الخميس؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وآليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية والري.

وأكد عبد العاطي ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدَين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول إلى الإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية.

وتم استعراض موقف المشروعات المائية في مصر؛ مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث وإعادة استخدام مياه الصرف؛ حيث أبدى الوزير الفلسطيني رغبته في الاستفادة من الخبرات المصرية في تلك المجالات.

جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تهدف إلى تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين، وتطوير قدرات الجانب الفلسطيني في مجال إدارة الموارد المائية والعمل على تنمية المهارات ورفع القدرات للكوادر الفنية الفلسطينية من خلال تنظيم دورات تدريبية، وتبادل الخبرات في مجالات الري وإدارة الموارد المائية، وتقديم الدعم الفني في مجالات المياه الجوفية وتخطيط وإدارة وتنمية الموارد المائية، والتنظيم المشترك لورش العمل التشاورية والتدريبية في مجال الموارد المائية.

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محمد عبد العاطي وزير الري فلسطين الموارد المائية

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