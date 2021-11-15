​​​بديل الشهادة الورقية.. تعرف على جواز السفر الصحي الإلكتروني

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، بقرار وزارة الصحة، بإطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول، بديل الشهادات الورقية الخاص بإثبات الحصول على لقاح كورونا.

وقال فاروق لمصراوي، إن هذا التطبيق، سيتم ربطه بكافة الجهات المعنية وعلى رأسهم وزارتي الصحة والسكان والطيران المدني وشركات السياحة والسفر، لافتا إلى أن البداية تطبق على المصريين، يليهم السياح الوافدين.

وأشار إلى أن هذا الأبلكيشن جاء على غرار تطبيق "توكلنا السعودي"، بحيث يقوم المواطن بالتسجيل عليه أولا بالرقم القومي على أن يظهر الحصول على اللقاح أم لا، أما بالنسبة للسائح الوافد عند الدخول يتم تسجيل رقم التأشيرة أو الفيزا الخاصة به، وتحميل الشهادة التي تثبت حصوله على اللقاح من أجل الدخول إلى البلاد.

ويتم تحميل التطبيق وتسجيل مستخدم جديد وإدخال المعلومات المطلوبة للتسجيل، على أن يصل للمستخدم رسالة برمز التحقق على الهاتف المحمول المسجل على التطبيق، ثم يستكمل باقي الإجراءات المطلوبة منه وتحميل الشهادة الصحية للدخول إلى البلاد.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول، يكون بديل الشهادات الورقية الخاص بإثبات الحصول على لقاح كورونا، ويعمل هذا الأبلكيشن على إظهار إذا كان المسافر حصل على اللقاح أم لا، وذلك بجانب الشهادة الورقية تيسيراً على المواطنين.

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن التطبيق على النحو التالي:

- يستطيع المواطن تحميل الأبلكيشن، واستخدامه في السفر والأغراض الداخلية.

- مزود بـ"كيو أر كود" وهو ما يسمى بجواز السفر الصحي ويقرأ في جميع مطارات العالم ويعرف المواطن حصل على أي نوع من أنواع اللقاحات.

- التطبيق سهل التسجيل ويتم إرسال كود على الهاتف المحمول بعد التسجيل لتأكيد البيانات.

- يدخل المسافر بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر.

- المواطن يدفع رسوم قدرها 250 جنيهاً حال الرغبة في استخدام التطبيق لأغراض السفر خارج مصر.

- يتيح التطبيق معرفة موقف الشخص من تطعيم لقاح كورونا.

- يتضمن الأبلكيشن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان .

- "الأحمر" يدل على أن الشخص غير حاصل على اللقاح.

- "الأصفر" يدل على تلقي جرعة واحدة من اللقاح.

- "الأخضر" يدل على تناول جرعتين.