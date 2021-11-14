إعلان السعر والأوفربرايس.. غدًا حملة حماية المستهلك ضد معارض السيارات المخالفة

كتب- أسامة علي:

يبدأ جهاز حماية المستهلك، غدًا الاثنين، الموافق 15 نومفبر الجاري، في تنفيذ حملاته على معارض السيارات المخالفة لقرارات الجهاز الأخيرة.

يأتي هذا على خلفية قرارات الجهاز الأخيرة، بشأن إعلان أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة "الأوفر برايس" الذي تم نشره في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي.

وتضمن الاشتراطات الجديدة ما يلي:

1- إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى.

2- يتضمن الإعلان "سعر السيارة شاملاً للضريبة" ومواصفاتها موضحا به الآتي "النوع - الطراز - بلد المنشأ- الفئة - الكماليات".

3- أن يكون الإعلان مُثبتًا بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار.

4- أن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه.

5- مخالفة قرار جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن، مُعاقب عليه بغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو مِثلي قيمة المنتج محل المخالفة.

أما فيما يتعلق بمواصفات الملصق الذي يتم تثبيته بالسيارة فهي كالتالي:

1- يتم وضع الملصق على كافة السيارات المعروضة للبيع "جديد ومستعمل".

2- نوع المطبوعة "ملصق ملون".

3- مقاس الملصق A4.

4- يتم تثبيت الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة.

5- يتم الالتزام بتصميم الملصق المرفق بالقرار.

6- يتم الالتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق "حجم السعر - المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك - لوجو السيارة - المواصفات، وغير ذلك".

7- يتم الالتزام بالألوان المرفقة بالتصميم.

8- يتم الالتزام بمقاس ونوع الخطوط المستخدمة.

9- يتم ذكر "يوجد / لا يوجد" أمام العناصر التي تستلزم ذلك بالمواصفات.

10- يجوز إضافة مواصفات أو كماليات أخرى مع عدم الإخلال بالنسب