التطعيم فوري بالبطاقة.. بدء تشغيل أكشاك لتلقي لقاح كورونا في محطات المترو

كتب- أسامة علي:

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنه تم إنشاء أكشاك لتلقي لقاح كورونا بجميع محطات المترو المزدحمة والتي يوجد بها كثافة عالية من الركاب.

وأكد بكير في مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي" أن الحملة بدأت اليوم بالتواجد في محطة مترو السادات، مؤكدًا أن الأكشاك تبدأ في العمل من الساعة 12 ظهرًا، مشيرًا إلى أن هناك فريق طبي متكامل في هذه الأكشاك لخدمة المواطنين.

ولفت إلى أنه سيتم تشغيل الإذاعة الداخلية لتوعية وتعريف الركاب بأماكن تلقي اللقاح، ويتم تلقيح المواطنين بالبطاقة الشخصية، مؤكدًا أنخ أنه يتم تسجيل بيانات الركاب عن طريق التابلت ويتم تطعيمهم على الفور.