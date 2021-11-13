بالفيديو.. تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الفرنسية

كتب– أسامة علي:

نشر المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية فيديو يوضح تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى باريس للمشاركة في مؤتمر حول ليبيا، باريس الدولي حول ليبيا، بحضور عدد كبير من الزعماء.

ووجّه الرئيس السيسي رسالة للشعب الليبي قال فيها: "يا أحفاد عمر المختار، لقد حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني".

وتابع الرئيس في رسالته للشعب الليبي: "حان الوقت أن تلفظوا من بلادكم كل أجنبي ودخيل مهما تغني بأن في وجوده خيرًا لكم، فالخير في أياديكم أنتم إن تجاوزتم خلافاتكم وعقدتم العزم على بناء بلادكم بإرادة ليبية حرة".

وتابع السيسي في رسالته لأبناء الشعب الليبي: "ستجدون مصر سندًا لكم وقوة متى احتجتموها، دعمًا لأمنكم ولخياراتكم وطموحاتكم".

وخلال الزيارة، حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على استقبال الرئيس السيسي، وثمّن الرئيس المستور المتميز للعاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

كما شارك ارئيس السيسي، في احتفالية منظمة اليونسكو بمناسبة مرور ٧٥ عام علي تأسيسها، بمقر المنظمة بباريس، مؤكدا خلال كلمته أن مصر تفخر بكونها أحد الدول المؤسسة للمنظمة وتطور علاقاتها بالمنظمة على مدار عقود، لتصبح نموذجا للتعاون البناء على كافة الأصعدة.

كما شهدت الزيارة، عقد عدة لقاءات، حيث التقى الرئيس رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس"، لبحث مجمل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة الاستثمارات وعمل الشركات الفرنسية في مصر خاصة في مجالات البنية الاساسية في اطار مبادرة حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري، وكذلك توطين الصناعة.

كما التقى الرئيس السيسي مع شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الاوربي في العديد من المجالات؟

كما التقى الرئيس، برانو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وكذا التقي مع فلورانس بارل وزيرة الجيوش الفرنسي، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والعسكرية بين البلدين، إضافة إلى لقاءه مع مع نجلاء بودن، رئيسة الوزراء التونسية.

وغادر الرئيس باريس، من مطار شارل ديجول ، وكان في وداعه كبار رجال الدولة، ورجال السفارة الفرنسية بباريس، عائدا إلى أرص الوطن.