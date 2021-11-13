لقاح كورونا المصري.. التعليم العالي تعلن بدء التجارب السريرية غدا

كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري (كوفي فاكس) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) غدا الأحد.

يأتي ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ بقاعة المؤتمرات الجديدة بالمركز القومي للبحوث بشارع التحرير بالدقي.

وشددت وزارة التعليم العالي، في بيان لها على ارتداء ماسك الوجه (الكمامة) والالتزام بالتباعد الاجتماعي، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية طوال وقت المؤتمر.