بعد قليل. رئيس الوزراء يعقد مؤتمرا صحفيا من السويس

كتب- محمد سامي:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا من محافظة السويس.

يأتي ذلك في إطار زيارة رئيس الوزراء، اليوم السبت، لمحافظة السويس برفقة مجموعة من الوزراء والمسؤولين.

ويتفقد رئيس الوزراء خلال الجولة اليوم عددا من المشروعات التنموية والخدمية.

واستهل رئيس الوزراء زيارته للمحافظة بعقد اجتماع مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة والمسئولين التنفيذيين لمتابعة مطالب المحافظة والأهالي.​