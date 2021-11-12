حالة الطقس.. سحب رعدية وأمطار غزيرة على هذه المناطق

كتب- أسامة علي:

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب- شلاتين - مرسى علم) بالإضافة إلى المناطق الشرقية من أقصى جنوب البلاد في الصحراء الشرقية.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان لها، أن تكاثر السحب يصاحبه سقوط أمطار غزيرة، بالإضافة إلى نشاط للرياح الهابط من أسفل السحب.

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