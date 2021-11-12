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عضو الشيوخ بأسيوط لـ"أشرف صبحي": نريد تطوير مراكز الشباب.. والوزير يرد

02:52 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
عضو الشيوخ بأسيوط لـ"أشرف صبحي": نريد تطوير مراكز الشباب.. والوزير يرد

خلال الاجتماع

مصراوي

طالب النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، خلال اجتماع مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عصام سعد محافظ أسيوط لبحث سبل الانتهاء من أعمال الإنشاءات لمركز شباب منفلوط، بتطوير مراكز الشباب.

وشدد الكحيلي على ضرورو أن يزيل وزير الشباب العقبات التي تواجه استكمال تنفيذ المشروع وتطوير مركز شباب منفلوط وتسريع وتيرة الأعمال للانتهاء منه في المواعيد الزمنية المحددة.

من جانبه، قال الدكتور صبحي إن قضية تطوير مراكز الشباب تأتي على رأس أولوليات الوزارة حيث أنهم يسعون دائما لتطوير مراكز الشباب والأندية لتليق بمن يرتادها، وهو الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الشباب وتطوير مهاراتهم البدنية والفكرية.​

أشرف صبحي تطوير مراكز الشباب مصطفى الكحيلي مجلس الشيوخ وزارة الشباب والرياضة

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