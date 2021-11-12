استخدام السخان الكهربائي.. خطوات التحكم في الاستهلاك دون زيادة "الفاتورة"

كتب - محمد صلاح:

أعلن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، عدد من الإجراءات التي تساعد في التحكم فى استهلاك سخان المياه الكهربائي، دون أن يؤثر على الفاتورة، مما لا يمثل أي أعباء إضافية، بالتزامن مع بداية فصل الشتاء، واستخدام السخانات بكثرة.

وأوضح الجهاز فى بيان له، أنه يجب علي أي مواطن اتباع عدد من الإجراءات عند استخدام سخان المياه الكهربائي وهي كما يلي:

1. ضبط السخان عند درجات الحرارة مرتفعة يتسبب فى إجهاد السخان ويقلل العمر الإفتراضى ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

2. يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

3. يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد تأثيرها فتنخفض درجة الحرارة و يعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

4. يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

5. تفريغ مياه السخان من المكان المخصص للتغذيه السخان بالمياة كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان و بالتالى يستهلك كهرباء أكثر.

6. عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).​