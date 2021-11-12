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وزير الأوقاف: إلغاء صناديق التبرعات بالمساجد يتماشى مع الدخول للجمهورية الجديدة

02:09 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
وزير الأوقاف: إلغاء صناديق التبرعات بالمساجد يتماشى مع الدخول للجمهورية الجديدة

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال افتتاح مسجد التقوى بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، الجمعة، إن ما حدث في عمارة المساجد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، غير مسبوق.

وأضاف وزير الأوقاف، أن الوزارة ماضية في رسالتها في عمارة المساجد، وأن هدفها في رفع صناديق التبرعات هو تنظيم عملية التبرع لتكون في إطار من الحوكمة والنزاهة والشفافية من خلال الدفع غير النقدي، والدخول إلى الجمهورية الجديدة بما يليق بالدولة المصرية في مختلف المجالات، ويسهم النفع من أموال التبرعات بوضعها في مواضعها الصحيحة في إطار من الحوكمة المالية ليذهب المال إلى ما خصص له فعلًا سواء في عمارة المساجد، أم في خدمة المجتمع والأسر الأولى بالرعاية في دورة مستندية دقيقة و شفافة.

وتابع وزير الأوقاف:"نرحب بالجهود الذاتية ودور المجتمع المدني في إطار عملية الحوكمة والشفافية".​

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف مسجد التقوى بالسنبلاوين الدقهلية السيسي

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