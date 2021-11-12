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أحوال الفرج والشدة.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد "التقوى" بالدقهلية - بث مباشر

11:35 ص الجمعة 12 نوفمبر 2021
أحوال الفرج والشدة.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد "التقوى" بالدقهلية - بث مباشر

صلاة الجمعة

كتب - محمود مصطفى:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية، على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة، من مسجد التقوى بعزبة المستشار بمدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة حول "أحوال الفرج والشدة، بعد أن يلتقي القيادات الدعوية بالمديرية، بحضور المحافظ الدكتور أيمن مختار.

وأكدت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معلنة ثقتها الكاملة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ويقدم "مصراوي" خطبة الجمعة عبر الرابط التالي:

صلاة الجمعة مسجد التقوى الدقهلية محمد مختار جمعة

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