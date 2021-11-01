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ماكرون يطالب بمزيد من الطموح من الدول الغنية خلال مؤتمر المناخ

07:38 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
ماكرون يطالب بمزيد من الطموح من الدول الغنية خلال مؤتمر المناخ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ)

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول الأخرى بسبب نسيان قيم الطموح والتضامن والثقة التي ساعدت في التوصل إلى اتفاق باريس للمناخ في عام 2015، حيث طالب بالمزيد من الطموح من أغنى الدول وأكثرها تسببًا في التلوث.

وقال ماكرون خلال مؤتمر المناخ "كوب 26" في مدينة جلاسكو إن تلك الدول المسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يجب أن تكثف جهودها على مدى الأسبوعين المقبلين، مؤكدا أن هذه هي الطريقة الوحيدة "بالنسبة لنا لإعادة المصداقية لاستراتيجيتنا" والتمكن من إبقاء الاحترار العالمي أقل من الأهداف.

كما أصر ماكرون على أن الدول الغنية التي تأخرت في المساهمة بحصتها في الالتزام بتمويل مكافحة المناخ الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار سنويا للدول النامية، يجب أن تتحرك وتقدم التمويل على الفور.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماكرون قوله إنه يجب على الدول الأكثر ثراء أن تقدم القدوة وأن "تسرع في تقديم هذا التمويل"، دون ذكر أي دولة.

وأضاف "أود أن أناشد تلك الدول التي لا تساهم بما يتعين عليها اليوم أن تفي بمسؤولياتها من الآن وحتى نهاية مؤتمر كوب لكي نتمكن من الوفاء بهذا الالتزام الذي تعهدنا به في باريس".

إيمانويل ماكرون مؤتمر المناخ قمة المناخ اتفاق باريس للمناخ

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