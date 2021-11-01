Masrawy logo white

السيسي يلتقي المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء اللبناني على هامش قمة المناخ

04:16 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب - محمود مصطفى:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، على هامش انعقاد الدورة الـ 26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة جلاسجو الاسكتلندية، عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات.

ونشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، صور لقاء الرئيس السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والأمير تميم بن حمد آل ثان، أمير قطر، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور المهم الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.

الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة المناخ رئيس الوزراء اللبناني ميركل الأمير تميم نجيب ميقاتي عبد الحميد الدبيبة

الخبر التالى:

بدرجات الحرارة والظواهر الجوية.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء (بيان رسمي)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

331017

إجمالي الإصابات

18651

إجمالي الوفيات

278267

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا