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تدشين ثلاثة مذابح بكنيستي العذراء ويوسف النجار بالعاشر من رمضان

03:35 م السبت 09 أكتوبر 2021
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كتب- مينا غالي:

تم اليوم تدشين مذبحين بكنيسة السيدة العذراء ومذبح ثالث بكنيسة القديس يوسف النجار، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، وعدد من أحبار الكنيسة، وذلك بعد تجديدها.

والمذابح التي تم تدشينها هي: المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء مريم والمذبح الجانبي على اسم القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة إلى جانب مذبح على اسم القديس يوسف النجار بالكنيسة التي تحمل اسمه والملحقة بالكنيسة الرئيسية.

ودشن قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر من رمضان، التابعة لإيبارشية الشرقية والعاشر، وذلك بعد تجديدها. وتم تدشين مذبحي الكنيسة وحضن الآب وأيقوناتها، إلى جانب مذبح كنيسة القديس يوسف النجار الملحقة بالكنيسة بها.

كان قداسة البابا قد وصل إلى الكنيسة في السابعة من صباح اليوم، وكان في استقباله نيافة الأنبا مقار أسقف الإيبارشية حيث أزاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، قبل أن يبدأ صلوات التدشين.

مدينة العاشر من رمضان كنيسة السيدة العذراء كنيسة القديس يوسف النجار البابا تواضروس الثاني

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