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كانت مجرد عشوائيات.. مستشار رئيس الوزراء يكشف عن جهود تطوير سور مجرى العيون

02:26 م السبت 09 أكتوبر 2021
كانت مجرد عشوائيات.. مستشار رئيس الوزراء يكشف عن جهود تطوير سور مجرى العيون

سور مجرى العيون

كتب- مصراوي:

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه تم تحول منطقة سور مجرى العيون في مصر الجديدة إلى الشكل الحالي من قِبل جهود هيئة المجتمعات العمرانية، بعد أن كانت مجرد عشوائيات.

جاء ذلك خلال فيديو بث مباشر نشره هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عبر صفحته، اليوم السبت، على "فيسبوك"، حيث نوه بمتابعة رئيس الوزراء ووزير الإسكان أعمال التطوير بمنطقة سور مجرى العيون.

وأضاف يونس أن المنطقة تحولت إلى لوحة فنية كاملة يميزها وجود المتحف القومي للحضارة بالقرب منها، وتتميز بتصميم معماري على الطراز الإسلامي.

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: "إن المنطقة ما زالت في طور التطوير وسوف تتحول تحولًا جذريًّا خلال الفترة المقبلة فور انتهاء أعمال التطوير"، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على قدم وساق لتطوير جميع مناطق الجمهورية.

سور مجرى العيون هاني يونس المتحف القومي للحضارة هيئة المجتمعات العمرانية

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