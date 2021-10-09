تعذيب وسرنجات.. تفاصيل ضبط مخدرات و20 مدمنا داخل فيلا بالقاهرة

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ضبط 16 سيجارة إلكترونية مخدرة مع راكب قادم من ألمانيا بمطار القاهرة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ضبط 1100 قرص مخدر، بفيلا ببدروم و3 طوابق بها أكثر من ٢٠ مدمنا محتجزين بدون وجود أطباء يتم اعطاؤهم حقن وأدوية وتوقيع الكشف عليهم بدون أي إشراف طبي.

وأوضحت مديرية القاهرة، في بيان اليوم، أن الفيلا تستخدم كمصحة لعلاج الإدمان، وتم رصد حالات تعذيب ومعاملة سيئة للمرضى و ظروف معيشية غير صحية من ناحية النظافة و الاعتناء بهم.

جاء ذلك بناء على شكاوى أهالي المنطقة والعقارات المجاورة للادارة العامة للصيدلة بالقاهرة، من سماع أصوات ضوضاء مزعجة ومريبة من بدروم فيلا، بمتابعة الدكتورة ايمان عبده مدير تفتيش القاهرة، بالتنسيق مع اللواء عصام العزب، اللواء محمد رجائى، والعقيد عبد العزيز الحامولى من الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

قالت الدكتورة علا خطاب مدير الادارة العامة للصيدلة بالقاهرة، إن صاحب المصحة ومديرها طالب يبلغ ٢٤ عاما متعافى من الإدمان وصادر ضده أحكام قضائية في قضايا مخدرات.

أضافت ان المضبوطات شملت سرنجات مستعملة ملقاة بأرضية الفيلا وبجوارها وسرنجات معبأة بمواد مجهولة التركيبة الكيميائية وعدد كبير من الأقراص مختلفة الأشكال والألوان والأحجام مجهولة التركيب وغير مدون عليها أي بيانات.

وأوضحت أنه يتم تحصيل مبالغ مالية مبالغ فيها من أهالي المدمنين فى نظير اخفاؤهم وحبسهم.

جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إن الإدارة العامة للصيدلة تعمل على ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصري.

وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تسعي لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها علي الالتزام بالتعليمات والحفاظ علي الدواء بالسوق وعدم تلاعب احد بالمواطنين.

ذكر رئيس القطاع أن ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة ضبط سوق الدواء و منع المتاجرة بادوية كورونا بالسوق السوداء.