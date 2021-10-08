وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا لمناقشة إنشاء جامعة تكنولوجية خاصة بمدينة بدر

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا أول أمس بحضور د. محمد عبدالحميد شعيرة رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، ود. حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، ود. مصطفى كمال رئيس جامعة بدر، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

تناول الاجتماع مناقشة إنشاء جامعة تكنولوجية خاصة بمدينة بدر بالتعاون مع معهد ساكسوني للتعليم التكنولوجي Saxony Institute of Technology الذي يعد من أكبر مؤسسات التعليم العالي التكنولوجي بألمانيا، ومن المُخطط له أن يتم إنشاء الجامعة على مساحة 80 فدان بمدينة بدر، التي تُعتبر من المدن الصناعية الهامة في شرق القاهرة.

وستمنح الجامعة التكنولوجية الخاصة الطلاب شهادات جامعية مُزدوجة بالتعاون مع مؤسسات تعليمية ألمانية، وتستهدف الجامعة تقديم تعليم فني وتكنولوجي متميز، وتأهيل الخريجين بشكل جيد لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وستقدم جامعة بدر التكنولوجية الخاصة 13 مجالًا دراسيًا متميزًا، تشمل ( تكنولوجيا الهندسة المدنية، تكنولوجيا الهندسة الكهربائية، تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات، تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية، تكنولوجيا النظم الكهروميكانيكية، تكنولوجيا الهندسة الكيماوية والبيئية، تكنولوجيا العلوم التطبيقية، تكنولوجيا الزراعة، تكنولوجيا الغذاء، تكنولوجيا الرعاية الصحية، تكنولوجيا الفنون والإعلام، تكنولوجيا الصناعات الإبداعية، تكنولوجيا الإدارة ).