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الإفتاء: تحريم الاحتفال والتعبير عن السرور بالمولد النبوي أقوال فاسدة لا يجوز الأخذ بها

04:07 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
الإفتاء: تحريم الاحتفال والتعبير عن السرور بالمولد النبوي أقوال فاسدة لا يجوز الأخذ بها

دار الأفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء، أن الأقوال التي تحرم على المسلمين الاحتفال بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، والتعبير عن سرورهم بمولده الشريف بشتى وسائل الفرح المباحة، فاسدة وآراء كاسدة، لم يُسْبَقْ مبتدعوها إليها، ولا يجوز الأخذُ بها ولا التعويلُ عليها.

كانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت أن اليوم الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1443 هجرية.

وهنأت دار الإفتاء المصرية، بهذه المناسبة، الأمتين العربية والإسلامية، داعية المولى عز وجل أن يعيد عليهم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.​

دار الأفتاء المصرية المولد النبوي حكم الاحتفال بالمولد النبوي شهر ربيع الأول

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