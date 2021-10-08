الإفتاء: تحريم الاحتفال والتعبير عن السرور بالمولد النبوي أقوال فاسدة لا يجوز الأخذ بها

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء، أن الأقوال التي تحرم على المسلمين الاحتفال بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، والتعبير عن سرورهم بمولده الشريف بشتى وسائل الفرح المباحة، فاسدة وآراء كاسدة، لم يُسْبَقْ مبتدعوها إليها، ولا يجوز الأخذُ بها ولا التعويلُ عليها.

كانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت أن اليوم الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1443 هجرية.

وهنأت دار الإفتاء المصرية، بهذه المناسبة، الأمتين العربية والإسلامية، داعية المولى عز وجل أن يعيد عليهم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.​