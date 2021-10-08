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الإفتاء: اليوم أول أيام شهر ربيع الأول

01:43 ص الجمعة 08 أكتوبر 2021
الإفتاء: اليوم أول أيام شهر ربيع الأول

دار الإفتاء المصرية

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الجمعة المقبل، 8 أكتوبر الجاري، هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1443 هجرية.

وتقدمت دار الإفتاء المصرية، بهذه المناسبة بالتهنئة للشعب المصري والأمتي العربية والإسلامية، داعية المولى عز وجل أن يعيد عليها هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.​

دار الإفتاء المصرية شهر ربيع الأول الشعب المصري

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