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لمدة 12 ساعة.. انقطاع وضعف المياه عن عدة مناطق بالقاهرة اليوم

01:38 ص الجمعة 08 أكتوبر 2021
لمدة 12 ساعة.. انقطاع وضعف المياه عن عدة مناطق بالقاهرة اليوم

انقطاع مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة، وهي "مناطق شارع حلمي عبد الرازق "منطقة الأرصاد" وهي (بهتيم –عزبة رستم-أرض الدكتور- منشية الحرية- الوحدة العربية- سليم وبدران- إبراهيم بك- السعادة والتعاون-بيجام- الفرنواني- أرض أم بيومي- عزبة عثمان-المنشية الجديدة).

كما ستضعف المياه عن باقي مناطق شبرا الخيمة، لمدة 12 ساعة اعتبارًا من الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم التالي السبت الموافق 9-10-2021، نظراً لقيام شركة مياه الشرب بالقاهرة بتنفيذ اعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800مم بمنطقة شبرا الخيمة بشارع حلمي عبد الرازق.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​

انقطاع مياه الشرب المياه شركة مياه الشرب

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