بالصور.. الجيزة تعلن تطوير المناطق المحيطة بالمتحف الكبير وهضبة الأهرام

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة تنفيذ مخططاتها لتطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومنطقة هضبة الأهرامات.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في ضوء ما تنفذه الدولة من أعمال تطوير بكافة القطاعات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تحظى بمتابعة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وواصلت المحافظة، في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تحسين الرؤية البصرية وإزالة المعوقات المرورية وإضفاء اللمسات الجمالية على محور المريوطية وهو الذي يشهد ترددا من قبل الأفواج السياحية وتحيطه المناطق الأثرية.

كما تنفذ محافظة الجيزة، أعمال تطوير لطريق التجنيد وهو الطريق المجاور للمتحف المصري الكبير وذلك بتكلفه تصل إلى ٢٥ مليون جنيه وبطول حوالي ٢.٥ كم حيث تشمل أعمال التطوير رصف طبقة الطريق ودعمه بأعمدة الإنارة وبالوعات صرف الأمطار وأرصفة للمشاه ومساحات خضراء لإضفاء اللمسه الجمالية، إضافة إلى قيام محافظة الجيزة باستكمال أعمال تطوير طريق المنصورية بدءا من منطقة كفر غطاطي وبطول ٤ كم وهو من الطرق المؤدية للمنطقة الأثرية بالأهرامات والتي تحظي باهتمام كبير من قبل الأفواج السياحية.

وتابعت المحافظة: ولم تتوقف مجهودات التطوير في المحافظة عند هذا الحد بل جاري تنفيذ أعمال تطوير شاملة لطريق سقارة السياحي وهو المحور الذي يعاني على مدار سنوات من وجود تعديات ومخالفات وإعاقة للحركة المرورية.

وتأتي الأعمال استكمالا لمنظومة التطوير التي شهدتها عدداً من المحاور بمحافظة الجيزة مثل المنصورية ومحمد أنور السادات وإسكندرية الصحراوي وسقارة والرماية وغيرها.