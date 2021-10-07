القوى العاملة: تحصيل 344 ألف جنيه كجزء من مستحقات طبيب مصري بجدة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية جزء من مستحقات الدكتور المصري "عماد. ح" استشاري تجميل.

وبلغت المستحقات، بحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، 82 ألفا و140 ريالا سعوديا أي ما يوازي 344 ألفا و166 جنيها مصريًا تقريبًا.

وكلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات الدكتور المصري "عماد. ح" استشاري تجميل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

وقال الملحق العمالي عبدالحليم محمود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، إنه بالتفاوض وديا مع كفيل مستشفى أندلسية بجدة للحصول على مستحقات الدكتور "عماد. ح" استشاري التجميل نجح المكتب في الحصول على جزء من مستحقاته، وبلغت 82 ألفا و140 ريالا سعوديا مع منحه تأشيرة خروج وعودة، ورفض الدكتور عرضا مقدما له من مستشفى السعودي الألماني بزيادة 10 آلاف ريال عن راتبه بمستشفى أندلسية.​