اليوم.. إجازة رسمية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا، يقضي بأن يكون اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وجاء القرار بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر)، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021.