الهضيبي: الإيجار القديم والشهر العقاري أولوية لمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثاني

كتب- مصراوي

قال المستشار ياسر الهضيبي عضو لجنة، الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن قانون الإيجار القديم والشهر العقاري ضمن أولويات أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول.

وأضاف "الهضيبي"، لمصراوي، أن اللجنة تنتظر ما يأتي إليها من مجلس النواب لدراسته، مؤكدًا أن مشروعات القوانين يتم دراستها بدقة، وأغلب ما صدر عن مجلس النواب لم يُعدل بعد مناقشته من الشيوخ.

وأوضح، أن مجلسي الشيوخ والنواب يقومان بالإعداد للقوانين بما يتوافق مع الواقع، حيث أنه كلما أجاد مجلس الشيوخ قراءة القوانين يترتب عليه إجادة ممثلة من مجلس النواب.

وأكد الهضيبي، أن مجلس الشيوخ يضم مجموعة مميزة وقوية من جميع الفئات والتخصصات والخبرات، موضحًا أن دور الانعقاد الأول في مجلس الشيوخ كان منقوصًا، لأنه بدون لائحة، مشيرًا إلى أن دور الانعقاد الحالي سيكون الأفضل لأن المدة كاملة، مع اكتساب بعض النواب الشباب الكثير من الخبرات.

وعن انتخابات اللجنة، اليوم الأربعاء، قال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن انتخابات هيئة مكتب اللجنة تمت بالتزكية لعدم وجود متنافسين على مقاعد هيئة المكتب، مؤكدًا أنها تمت في أجواء شفافة ونزيهة.

وهنأ المستشار عبدالله عصر بالفوز برئاسة اللجنة التشريعية والمستشار محمد شوقي العناني بوكالة اللجنة والوكيل الثاني باهر غازي وأمين سر اللجنة فرج فتحي، موضحًا أن اللجنة التشريعية تضم العديد من القامات القانونية والتشريعية كالنقيب سامح عاشور.

ولفت إلى أن مجلس النواب والشيوخ، يضمان حاليًا أفضل التخصصات على جميع المستويات وأعلى الكفاءات المصرية بالإضافة إلى ذلك فطنة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اختياره لـ100 شخصية بالتعيين في الشيوخ والتي شملت كافة التخصصات النادرة، موجهًا التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما تشهده مصر من تنمية.