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السيسي يؤكد لـ"أبو مازن" استمرار الجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الفلسطينية

08:00 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
السيسي يؤكد لـ"أبو مازن" استمرار الجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني

كتب- محمد سامي:
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، تصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاتصال تناول مناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعملية السلام.

وأكد الرئيس السيسي، خلال الاتصال، استمرار الجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الفلسطينية بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين بهدف إعادة الحيوية لملف عملية السلام من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

بدوره، ثمن الرئيس الفلسطيني عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة، معبراً عن تقديره لجهود مصر الدؤوبة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، استمراراً لدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتسم به من ثبات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وتم التوافق خلال الاتصال، على مواصلة التشاور والتنسيق الثنائي المكثف خلال الفترة القادمة إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس السيسي محمود عباس أبو مازن فلسطين

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