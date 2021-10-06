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بالتنسيق مع وزارة الداخلية.. مصالحات الأزهر تنجح في صلح "آل فاضل " و"الحاج علي" بجرجا

06:05 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
بالتنسيق مع وزارة الداخلية.. مصالحات الأزهر تنجح في صلح "آل فاضل " و"الحاج علي" بجرجا

الأزهر الشريف


كتب - محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، نجاح لجنة المصالحات، الأربعاء، في إتمام الصلح بين عائلتي "آل فاضل" وآل "الحاج علي"، وذلك في احتفالية كبرى بقرية الزواتنة البحرية بمركز جرجا، بحضور قيادات الأزهر الشريف ووزارة الداخلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين وعمد ومشايخ وكبار العائلات بمركز جرجا.

ونقل الدكتور عباس شومان، تحيات فضيلة الإمام الأكبر وتهنئته للعائلتين وأهل جرجا، على إنهاء الخصومة والاتفاق على الاحتكام للحلول السلمية التي يقرها الدين الإسلامي ويشجعها، مؤكدا أن الأزهر يقدر الجهود التي تقوم بها العائلات فى صعيد مصر من أجل إنهاء الخصومات والسعي لاستقرار البلاد، مثمنا جهود وزارة الداخلية ورجال الأمن في إتمام المصالحات بالتعاون مع الأزهر من أجل لم شمل الفرقاء.

وتمت مراسم الصلح بأداء القسم وإنهاء الخصومة بين العائلتين وسط فرحة من الأهالي، في حضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق، والشيخ محمد زكي أمين عام الدعوة السابق بالأزهر، وخليفة رضوان عضو مجلس النواب.​

الأزهر الشريف وزارة الداخلية جلسات الصلح عباس شومان

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