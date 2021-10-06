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عمر لـ"الشعب الجمهوري" وعبد العال لـ"التجمع".. تعرف على رؤساء الهيئات البرلمانية أمام "الشيوخ"

01:50 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
عمر لـ"الشعب الجمهوري" وعبد العال لـ"التجمع".. تعرف على رؤساء الهيئات البرلمانية أمام "الشيوخ"

المستشار بهاء الدين أبو شقة

كتب- مصراوي:

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، خلال ترؤسه الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب أمام المجلس.

وقال أبو شقة إن حزب الشعب الجمهوري أخطر المجلس بأن النائب حازم عمر ممثلًا للحزب أمام المجلس، والنائب باهر غازي نائبًا له.

وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن حزب التجمع الوطني أخطر المجلس بأن النائب السيد عبد العال ممثلًا للحزب أمام المجلس، والنائب أحمد شعبان نائبًا له.

وأخطر حزب المؤتمر المجلس بأن النائب عمر المختار صميدة ممثلًا للحزب أمام مجلس الشيوخ، والنائب طارق رسلان نائبًا له.

وأضاف أبو شقة أن حزب الإصلاح والتنمية أخطر المجلس بأن النائبة سلوى الحداد ستكون ممثلًا للحزب أمام المجلس، والنائب سامح أنور السادات نائبًا لها.

بهاء الدين أبو شقة مجلس الشيوخ رؤساء الهيئات البرلمانية حزب الشعب الجمهوري

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