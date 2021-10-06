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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الإسكان باعتماد قطعة أرض بالحزام الأخضر في 6 أكتوبر

11:09 ص الأربعاء 06 أكتوبر 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الإسكان باعتماد قطعة أرض بالحزام الأخضر في 6 أكتوبر

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الإسكان باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 11 بمساحة 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم 28 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكني بمقابل عيني.

ونص القرار على أن يلتزم المخصص له الأرض باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به من الهيئة.

وجاء نص القرار على النحو التالي:

عاصم الجزار الجريدة الرسمية وزير الإسكان الحزام الأخضر

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