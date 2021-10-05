وزير الزراعة يبحث زيادة التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي

كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، ليوين ديفوكس، المدير العام للتجارة بالمفوضية الأوروبية، والوفد المرافق له، وبحث معه زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

استعرض القصير خلال الاجتماع الإنجازات التي تحققت في خلال الفترة الماضية، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بتحقيق الأمن الغذائي الصحي والآمن والمستدام للمواطنين من خلال المشروعات التي تشهدها مصر حاليًّا؛ سواء في مجال التوسع الرأسي بالبحوث العلمية التطبيقية واستنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية وأيضًا من خلال مشروعات التوسع الأفقي الجديدة واستصلاح الأراضي.

وذكر وزير الزراعة أن الدولة المصرية تطبق أعلى المعايير في مجال الصحة النباتية والحيوانية، ولديها منظومة إجراءات صارمة للرقابة على الصادرات والواردات من السلع الغذائية؛ لضمان جودتها، كم أن وزارة الزراعة تمتلك أفضل المعامل المرجعية والمعتمدة دوليًّا في فحص وسلامة الغذاء.

وأضاف القصير أن الصادرات الزراعية المصرية حاليًّا تغزو معظم الأسواق العالمية، وعليها طلب متزايد من كل الدول؛ نظرًا لما تتمتع به من سمعة جيدة، مشيرًا إلى احتلال مصر المرتبة الأولى عالميًّا في تصدير الموالح.

وبحث وزير الزراعة مع مدير المفوضية الأوروبية تصدير الأسماك المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن مصر حاليًّا تحتل المركز الثالث عالميًّا في إنتاج البلطي، والأول إفريقيًّا في الاستزراع السمكي، ولديها مشروعات عملاقة في مجال الثروة السمكية

وأشار القصير إلى جودة الأسماك المصرية بمختلف أنواعها، كما أنه صدر مؤخرًا قانون جهاز تنمية الثروة السمكية والبحيرات، والذي يُسهم في ضمان جودة وزيادة الثروة السمكية.

ووجه وزير الزراعة الدعوة إلى وفد المفوضية الأوروبية وسفراء الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إلى زيارة مشروعات الثروة السمكية العملاقة في منطقة القناة وشرق التفريعة؛ للاطلاع على النهضة التي شهدتها مصر في هذا المجال.