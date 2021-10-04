رئيس الإنجيلية مهنئًا السيسي: السادس من أكتوبر تاريخ فخر ونجاح في حياة المصريين

01:19 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
رئيس الإنجيلية مهنئًا السيسي: السادس من أكتوبر تاريخ فخر ونجاح في حياة المصريين

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية

كتب- مينا غالي:

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة في برقية اليوم جاء نصها:

"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أقدم لسيادتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة حلول ذكرى النصر العظيم لقواتنا المسلحة الباسلة في حرب السادس أكتوبر. وندعو الله في هذه المناسبة السعيدة أن يعيدها على الشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة بدوام الاستقرار والتقدم. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "السادس من أكتوبر هو تاريخ فخر ونجاح في حياة المصريين، قدمت فيه القوات المسلَّحة الباسلة نموذجًا شجاعًا للعسكرية المصرية أمام العالم أجمع".

القس أندريه زكي السيسي السادس من أكتوبر انتصارات أكتوبر

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