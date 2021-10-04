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"التعليم" توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "التعليم أولاً" لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين

10:18 ص الإثنين 04 أكتوبر 2021
"التعليم" توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "التعليم أولاً" لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين

وزارة التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مع مؤسسة "التعليم أولًا" لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين وتدريبهم على نظام التعليم الجديد، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وقع البروتوكول الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتورة سلمى عبدالباقي البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة "التعليم أولاً".

وأكد شوقي، على أهمية دور المعلم في تغيير ثقافة وإصلاح الفكر لدى أولياء الأمور والطلاب، وضرورة اتباع أساليب التعلم وليس التلقين والحفظ، وتنمية المهارات والبحث، والاستعانة ببنك المعرفة وغيرها من المنصات التعليمية التي توفرها الوزارة، مشيرًا إلى أنه سيظل دائمًا التعليم الاستثمار الأكبر والأهم في بناء الأمم والشعوب.

وأوضح الوزير، أن البروتوكول يهدف إلى رفع الكفاءة المهنية للمعلمين بالمدارس الرسمية للغات من خلال التنمية المهنية المُستدامة لهم والتدريب على (تنظيم المؤتمرات، والندوات التعليمية والبرامج، والأنشطة، والمِنَح الطلابية، وإجراء المسابقات التعليمية).

وأكدت الدكتورة سلمى البكري، أن التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة "التعليم أولاً"، بدأ منذ عام 2015 على مدار ست سنوات من العمل المتواصل ليمتد لثلاثة أعوام جديدة حتى عام 2024، موضحة أن التنمية المهنية المستدامة استهدفت أكثر من 15 ألف معلم وألفين قيادة تربوية ما بين مدير مدرسة ووكيل مدرسة ومدير إدارة بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات.

ويتضمن البروتوكول توفير كافة البيانات الصحيحة الخاصة بالمتدربين، وإلزام المتدربين بالحضور في الساعات التدريبية المتفق عليها، والإقامة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، أو الأماكن التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإلزام المتدربين المستفيدين من أنشطة الطرف الثاني بالحضور، واتخاذ اللازم في حالة تَغَيُّبهم، أو خروجهم عن القواعد المتفق عليها، منح المتدرب شهادة مُعتمدة بالدورات التدريبية التي اجتازها، بالإضافة إلى إجراء تقييم كل ثلاثة أشهر؛ لتحديد استمرار العمل بالبرنامج من عدمه، حسب النتائج.

حضر توقيع البروتوكول الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة رانده شاهين رئيس قطاع التعليم العام، وعدد من قيادات الوزارة، والدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم اولًا، والدكتور محمود حمزة المدير التنفيذي للمؤسسة، وعدد من قيادات المؤسسة.​

وزارة التربية والتعليم مؤسسة التعليم أولا الكفاءة المهنية للمعلمين طارق شوقي

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