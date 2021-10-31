الأوقاف تحدد مواعيد الاختبارت للمجموعة الخامسة لخطباء المكافأة

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، موعد اختبارات المجموعة الخامسة من المتقدمين الجدد للحصول علي تصريح خطابة بالمكافأة علي بند التحسين.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف، مواعيد الاختبارات التحريرية للمجموعة الخامسة من المتقدمين الجدد للحصول علي تصريح خطابة بالمكافأة علي بند التحسين، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا بمسجد النور بالعباسية.

ويشترط لدخول الامتحان إحضار صورة من المؤهل وصورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصلين، ولن يسمح بدخول الامتحان بغير ذلك، ومن لم يقدم ذلك قبل الامتحان فلن يعتد بنشر اسمه علي الموقع، وذلك علي النحو التالي:

يوم الأربعاء 3 / 11 / 2021م :

م الاسم المديرية

1. إبر اهيم علي السيد إبراهيم سلام قرمد الشرقية

2. إبراهيم إبراهيم إبراهيم البليهي الشرقية

3. إبراهيم أحمد إبراهيم عيسى الشافعي الشرقية

4. إبراهيم أحمد مصطفى السيد الشرقية

5. إبراهيم إسماعيل السيد أحمد الشرقية

6. إبراهيم السيد أحمد حسن الشرقية

7. إبراهيم السيد أحمد عطية النجار الشرقية

8. إبراهيم السيد عبد الله إبراهيم الشرقية

9. إبراهيم الشوادفى سعد إبراهيم الشرقية

10. إبراهيم إمام أبو السعود عبد الكريم الشرقية

11. إبراهيم حامد منصور السيد الشرقية

12. إبراهيم حسن أحمد حسن الشرقية

13. إبراهيم حسن محمد أحمد الشرقية

14. إبراهيم خالد إبراهيم محمد الشرقية

15. إبراهيم رياض عبد الله الشرقية

16. إبراهيم زكريا عبد الرحمن بدوي الشرقية

17. إبراهيم زين العابدين محمد عسل الشرقية

18. إبراهيم صابر عبد العزيز علوان الشرقية

19. إبراهيم صلاح محمد مصطفى الشرقية

20. إبراهيم عادل إبراهيم الدسوقي عبد الفتاح الشرقية

21. إبراهيم عبد الباسط أبو الفتوح عطية الشرقية

22. إبراهيم عبد الحليم محمد أحمد الشرقية

23. إبراهيم عبد الحميد محمد إبراهيم الشرقية

24. إبراهيم عبد الحي محمد عبد الحي الشرقية

25. إبراهيم عبد الرازق عبد البر صقر الشرقية

26. إبراهيم عبد السميع عبد الغني يوسف سالم الشرقية

27. إبراهيم عبد الفتاح السيد عبد الفتاح الشرقية

28. إبراهيم عبد الفتاح يسين إبراهيم السيد عمارة الشرقية

29. إبراهيم عبد الكريم محمد عبد الكريم الشرقية

30. إبراهيم عبد الله عبد السلام إبراهيم الشرقية

31. إبراهيم عرفان عبد العال علي المعاملي الشرقية

32. إبراهيم علي محمد علي يوسف الشرقية

33. إبراهيم عوض عبد الله عاشور الشرقية

34. إبراهيم محمد إبراهيم حسن محمد الشرقية

35. إبراهيم محمد الأمير عبد الرازق الشرقية

36. إبراهيم محمد السيد محمد خليفة الشرقية

37. إبراهيم محمد حسانين فرحات عوض الشرقية

38. إبراهيم محمد سالم إبراهيم الشرقية

39. إبراهيم محمد عبد العال إبراهيم الشرقية

40. إبراهيم محمد عبد العزيز حسن الشرقية

41. إبراهيم محمد عبد الغفار رضوان الشرقية

42. إبراهيم محمد عبد الله محمد الشرقية

43. إبراهيم محمد فتحى عبد السلام حنتور الشرقية

44. إبراهيم محمد متولي أحمد الشرقية

45. إبراهيم محمد محمد عبد الحميد الشرقية

46. إبراهيم محمود إبراهيم سليمان هنداوي الشرقية

47. إبراهيم محمود إبراهيم عبد الوهاب الشرقية

48. إبراهيم محمود علي موسى الشرقية

49. إبراهيم مصطفى إبراهيم السيد درويش الشرقية

50. إبراهيم منصور فتحي إبراهيم الشرقية

51. إبراهيم ناجي محمد عبد المعبود الشرقية

52. أبو بكر سلامة سالم إبراهيم منصور الشرقية

53. أبو بكر عبد الرحمن عبد الفتاح محسن الشرقية

54. أبو بكر محمد حسن عبد العال الشرقية

55. أحمد إبراهيم محمد السيد الشرقية

56. أحمد إبراهيم إبراهيم محمد الشرقية

57. أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم الشرقية

58. أحمد إبراهيم أحمد علي حسين الشرقية

59. أحمد إبراهيم السيد أبو عجوة الجمل الشرقية

60. أحمد إبراهيم السيد مصطفى الشرقية

61. أحمد إبراهيم عبد الرحمن عمر الجاج الشرقية

62. أحمد إبراهيم عبده إبراهيم الشرقية

63. أحمد أبو هاشم عبد العال شحاتة الشرقية

64. أحمد أحمد عبد الرحمن محمد الشرقية

65. أحمد أحمد مصطفى محمد الشرقية

66. أحمد أدهم عتريس محمد الشرقية

67. أحمد إسماعيل السيد أحمد الوزير الشرقية

68. أحمد إسماعيل عطية طاحون الشرقية

69. أحمد إسماعيل محمد عبد الواحد الشرقية

70. أحمد أشرف عبد المولى عوض الله الشرقية

71. أحمد الحسين حمدتو محمد الشرقية

72. أحمد الدمرداش غنيم الشرقية

73. أحمد السيد إبراهيم السيد محمد الشرقية

74. أحمد السيد أحمد السيد الشرقية

75. أحمد السيد السيد أحمد الشرقية

76. أحمد السيد باهي محمد الشرقية

77. أحمد السيد حامد محمد علي الشرقية

78. أحمد السيد صالح بدير الشرقية

79. أحمد السيد صالح علي الشرقية

80. أحمد السيد عبد الحميد غمري الشرقية

81. أحمد السيد عبد الرحمن عبد الخالق الشرقية

82. أحمد السيد عبد الرحيم السيد الشرقية

83. أحمد السيد عبد العزيز إبراهيم الشرقية

84. أحمد السيد عبد العزيز حسين أحمد الشرقية

85. أحمد السيد عطية صالح الشرقية

86. أحمد السيد علي محمد إبراهيم الشرقية

87. أحمد السيد عليان حسن الشرقية

88. أحمد السيد محمد إبراهيم الشرقية

89. أحمد السيد محمد أحمد سلامة الشرقية

90. أحمد السيد محمد علي سعد الشرقية

91. أحمد السيد محمد محمود مراد الشرقية

92. أحمد السيد مصطفى إسماعيل الشرقية

93. أحمد السيد هاشم محمد الرفاعي الشرقية

94. أحمد الشبراوي حسيني علي الشرقية

95. أحمد الشحات عبد المنعم الشرقية

96. أحمد إمام أبو السعود عبد الكريم الشرقية

97. أحمد أمين فتحي أمين الشرقية

98. أحمد أنور أحمد إبراهيم الشرقية

99. أحمد ثروت محمود دهشان الشرقية

100. أحمد جمعة محمد محمد سليم الشرقية

101. أحمد حامد أحمد محمد حسانين الشرقية

102. أحمد حسن إبراهيم إبراهيم الشرقية

103. أحمد حسن إبراهيم عبد العال الشرقية

104. أحمد حسن سليمان محمد الشرقية

105. أحمد حسن محمد محمد عبد الوهاب الشرقية

106. أحمد حسني السيد أحمد علي الشرقية

107. أحمد حسين سليمان حسين الشرقية

108. أحمد حسين محمد إبراهيم الرفاعي الشرقية

109. أحمد حسيني أحمد الشرقية

110. أحمد حسيني محمد عبد الرحمن الشرقية

111. أحمد حفني إسماعيل حفني الشرقية

112. أحمد حماد جودة عبد الرحمن الشرقية

113. أحمد خالد محمد عبد الرحمن الشرقية

114. أحمد رجب محمد صقر الشرقية

115. أحمد رضا عبد القادر محمد الشرقية

116. أحمد رضا فتح الله فاضل عبادة الشرقية

117. أحمد رمضان عبد الحليم محمد الشرقية

118. أحمد زغلول عبد الحليم عبد الحميد الشرقية

119. أحمد زكريا صقر سالم الشرقية

120. أحمد سامي أحمد سليم الشرقية

121. أحمد سعيد أحمد محمود الشرقية

122. أحمد سعيد عبد الهادي الشحات الشرقية

123. أحمد سعيد محمد عطية الشرقية

124. أحمد سعيد محمد محمود عبد الجواد الشرقية

125. أحمد سليم السيد عوض الشرقية

126. أحمد سليم محمد سليم الرمادي الشرقية

127. أحمد سليم محيي الشرقية

128. أحمد سليمان حسن علي موسى الشرقية

129. أحمد سليمان سعد مسلم الشرقية

130. أحمد سليمان عبد الحميد سليمان الشرقية

131. أحمد سمير عباس سليم الشرقية

132. أحمد صبحي عبد الرحمن خضر الشرقية

133. أحمد صبري عبد الحميد أحمد محمد الشرقية

134. أحمد صبري متولي محمد الشرقية

135. أحمد صبري عبد الرحمن إبراهيم الشرقية

136. أحمد صلاح أحمد عبد الله الشرقية

137. أحمد صلاح عبد الرحمن عبد الرازق الشرقية

138. أحمد صلاح عبد الله علي الشرقية

139. أحمد طارق محمود صالح الشرقية

140. أحمد طه أحمد محمد قنديل الشرقية

141. أحمد عادل حسن سالم الشرقية

142. أحمد عادل عبد المقصود عبد الظاهر الشرقية

143. أحمد عادل عبد المقصود عبد الظاهر محمد الشرقية

144. أحمد عاطف الصابر خليل الشرقية

145. أحمد عاطف محمد عطا يوسف الشرقية

146. أحمد عبد الباسط إسماعيل علي سلامة الشرقية

147. أحمد عبد الباسط عبد الله أحمد عزازى الشرقية

148. أحمد عبد البديع محمد مبروك الشرقية

149. أحمد عبد الحفيظ محمود يونس الشرقية

150. أحمد عبد الحميد السيد محمد الشرقية

يوم الخميس 4 / 11 / 2021م :

م الاسم المديرية

1. إبراهيم أحمد إبراهيم الغايش الغربية

2. إبراهيم أحمد الصاوي الصعيدي الغربية

3. إبراهيم أحمد توفيق مرسي الشعراوي الغربية

4. إبراهيم إسماعيل عبد الخالق عقاب الغربية

5. إبراهيم الدسوقي الصاوي الدبركي الغربية

6. إبراهيم السيد السعيد محمد الشيخ الغربية

7. إبراهيم بسطويسى إبراهيم عجاج الغربية

8. إبراهيم بلال عبد النبي البلقيني الغربية

9. إبراهيم جوهر محمد عبد العزيز صالح الغربية

10. إبراهيم حمدي السيد البشبيشي الغربية

11. إبراهيم خيري محمد حسين الغربية

12. إبراهيم ربيع يحيى الغربية

13. إبراهيم عبد الحليم محمد أبو طه الغربية

14. إبراهيم عبد العظيم علي ملوحة الغربية

15. إبراهيم عجمي عجمي القسط الغربية

16. إبراهيم غالب زكريا التلاوي الغربية

17. إبراهيم فتحي طه شرف الغربية

18. إبراهيم فتوح السيد عبد الحميد الغربية

19. إبراهيم فؤاد محمد دسوقي الفقي الغربية

20. إبراهيم محمد إبراهيم عتمان الغربية

21. إبراهيم محمد السيد الإمام الغربية

22. إبراهيم مصباح محمد مصباح الغربية

23. أبو اليزيد فاروق أبو اليزيد أبو هاشم الغربية

24. أبو بكر الصديق خيري إبراهيم زين العرب الغربية

25. أبو بكر محسن صلاح السيد فياض الغربية

26. أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم فياض الغربية

27. أحمد إبراهيم أحمد أبو نعامة الغربية

28. أحمد إبراهيم أحمد مروان الغربية

29. أحمد إبراهيم عبد الحكيم جاب الله الغربية

30. أحمد إبراهيم عبد الله عبد الخالق الغربية

31. أحمد إبراهيم فتوح السيد رزق الغربية

32. أحمد إبراهيم محمد غزالي الغربية

33. أحمد إبراهيم محمد يونس الغربية

34. أحمد أبو رية محمود أبو صالح الغربية

35. أحمد أحمد إبراهيم أحمد أبو خريبة الغربية

36. أحمد أحمد طه سعفان الغربية

37. أحمد أحمد علي الغريني الغربية

38. أحمد أسامة محمد أبو الفتح الصواف الغربية

39. أحمد أصيل عبد الفتاح فضة الغربية

40. أحمد الحسيني محمد الزغبي الغربية

41. أحمد السعيد حسين الششتاوي الغربية

42. أحمد السيد إبراهيم إبراهيم الشركسي الغربية

43. أحمد السيد حسين الصاوي الغربية

44. أحمد الشحات جمال السعودي الغربية

45. أحمد الشناوي عبد العزيز أبو الخير الغربية

46. أحمد أمين السيد عمار الغربية

47. أحمد بدر الدين محمود أبو النجا الغربية

48. أحمد بدوي أحمد بدوي شلبي الغربية

49. أحمد جلال إبراهيم العجمي الغربية

50. أحمد جمال أحمد محمد السيد رضوان الغربية

51. أحمد جمال رشيد السيد رشيد الغربية

52. أحمد جمال محمد مسلم الغربية

53. أحمد جمعة إبراهيم محمد ناصف الغربية

54. أحمد جميل عبد ربه النجار الغربية

55. أحمد حسن أحمد عمران الغربية

56. أحمد حسن أحمد يعقوب الغربية

57. أحمد حسن محمد خميس الغربية

58. أحمد حسين أحمد حسين سيف النصر الغربية

59. أحمد حمدي حامد تركية الغربية

60. أحمد خالد عبد الفتاح لطيف أبو رخيصة الغربية

61. أحمد راغب أحمد الشاعر الغربية

62. أحمد ربيع عبد العاطي هواش الغربية

63. أحمد رجب جبر حبيب الغربية

64. أحمد رضا شبل المدني الغربية

65. أحمد رضا فؤاد رشدان الغربية

66. أحمد زكي الدين محمد محمود نوفل الغربية

67. أحمد سعد أحمد مصطفى السقيم الغربية

68. أحمد سعد محمد محمود أبو عطية الغربية

69. أحمد سعيد عبد المقصود أحمد خلف الغربية

70. أحمد سعيد علي عواد الغربية

71. أحمد سيد أحمد أحمد الرخاوي الغربية

72. أحمد شريف عبد الرحمن عبد العال الغربية

73. أحمد شعبان أحمد محمود الصعيدي الغربية

74. أحمد شعبان عبد الجليل يونس الغربية

75. أحمد شعبان علي أحمد أبو طه الغربية

76. أحمد شعبان محمود شعبان يوسف الغربية

77. أحمد صلاح محمد أحمد سالم الغربية

78. أحمد طارق عبد العزيز الشيخ الغربية

79. أحمد طه أبو اليزيد يوسف البربري الغربية

80. أحمد طه عبد السلام الجيار الغربية

81. أحمد عادل علي دنيا الغربية

82. أحمد عبد الباقي أحمد عطية الغربية

83. أحمد عبد الحكيم عبد الحميد عويس الغربية

84. أحمد عبد الحليم محمد مصطفى الغربية

85. أحمد عبد الرازق صابر حسن عبد العال الغربية

86. أحمد عبد الرؤف أحمد حمزة الغربية

87. أحمد عبد السميع عبد اللطيف أحمد الغربية

88. أحمد عبد العزيز أبو الأسعاد الشوري الغربية

89. أحمد عبد العزيز عبد الحليم حاويل الغربية

90. أحمد عبد العظيم توفيق عبد الرحيم الحاطي الغربية

91. أحمد عبد العليم أحمد عبد العليم الشورة الغربية

92. أحمد عبد الفتاح الدسوقي محمود الغربية

93. أحمد عبد الفتاح عيد سليمان الغربية

94. أحمد عبد المجيد عبد السميع سليم الغربية

95. أحمد عبده رشاد قرقر الغربية

96. أحمد عزت الورداني أبو زيد القرموط الغربية

97. أحمد علي رضوان عبد العزيز الغربية

98. أحمد عوض سيد أحمد عوض الزواوي الغربية

99. أحمد فرج السعيد حجاج الغربية

100. أحمد فرج محمد أحمد المزين الغربية

101. إبراهيم أحمد نصر منصور سوهاج

102. إبراهيم السيد فهمي عبد الله سوهاج

103. إبراهيم حسن جلال حماد سوهاج

104. إبراهيم خليفة محمود علي سوهاج

105. إبراهيم صلاح إبراهيم محمد سوهاج

106. إبراهيم عبد الناصر الطاهر عبد الله سوهاج

107. إبراهيم عوض محمد الزهري سوهاج

108. إبراهيم فراج علي سوهاج

109. إبراهيم متولي حمزة أحمد سوهاج

110. إبراهيم محمد أحمد طلب سوهاج

111. إبراهيم محمد العريان الصغير سوهاج

112. إبراهيم يوسف إبراهيم عبد السلام سوهاج

113. أبو بكر حسين أحمد صقر سوهاج

114. أبو بكر رفاعي محمد عبد المولى سوهاج

115. أبو بكر محمد نور الدين أحمد سوهاج

116. أحمد إبراهيم أحمد عبد اللاه سوهاج

117. أحمد إبراهيم سعد محمد سوهاج

118. أحمد إبراهيم عبد الرحيم قناوي سوهاج

119. أحمد أبو المجد محمود محمد سوهاج

120. أحمد أبو ضيف أحمد عبد المولا سوهاج

121. أحمد الراوي عبد الحافظ علي سوهاج

122. أحمد السوداني السانوسي سوهاج

123. أحمد السيد حسن أحمد سوهاج

124. أحمد السيد عبد الرحمن سوهاج

125. أحمد السيد عزالي السيد سوهاج

126. أحمد السيد محمد خلف الله سوهاج

127. أحمد السيد محمد عبد النبي سوهاج

128. أحمد بدوي قدري محمود سوهاج

129. أحمد ثابت محمد أحمد سوهاج

130. أحمد جمال حشمت أمين سوهاج

131. أحمد جمال محمد محمود سوهاج

132. أحمد حجازي أحمد محمد سوهاج

133. أحمد حسن أحمد أحمد سوهاج

134. أحمد حسن السيد أحمد سوهاج

135. أحمد حماية عبد اللطيف جاد سوهاج

136. أحمد خلف أحمد عطا سوهاج

137. أحمد خلف محمد محمود سوهاج

138. أحمد ربيع بكر سوهاج

139. أحمد رجب أحمد علي سوهاج

140. أحمد رزق السمان كمال الدين سوهاج

141. أحمد سمير إبراهيم رضوان سوهاج

142. أحمد صبري حسن علي سوهاج

143. أحمد صبري عبد العاطي محمد سوهاج

144. أحمد صلاح محمد السيد سوهاج

145. أحمد ضاحي أحمد عبد المقصود سوهاج

146. أحمد عادل عبد الكريم أحمد سوهاج

147. أحمد عادل محمود مرسي سوهاج

148. أحمد عاصم محمود عثمان سوهاج

149. أحمد عبد الحفيظ عبد الرحمن سوهاج

150. أحمد عبد الحميد خلف الله أحمد سوهاج

يوم السبت 6 / 11 / 2021م :

م الاسم المديرية

1. أحمد عبد الرحمن أحمد أحمد عبد الرحمن سوهاج

2. أحمد عبد الرحمن عبد اللاه همام سوهاج

3. أحمد عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سوهاج

4. أحمد عبد الرحمن علي أحمد سوهاج

5. أحمد عبد الرحيم محمود حسنين سوهاج

6. أحمد عبد الروؤف أحمد مصطفى سوهاج

7. أحمد عبد السلام أبو زيد عبد السلام سوهاج

8. أحمد عبد الصبور قنديل أحمد سوهاج

9. أحمد عبد الظاهر أحمد محمد عجاج سوهاج

10. أحمد عبد العليم عبد اللاه ربيعي سوهاج

11. أحمد عبد الفتاح محمد يوسف سوهاج

12. أحمد عبد اللاه محمد عبد اللاه سوهاج

13. أحمد عبد المجيد أحمد عبد المجيد سوهاج

14. أحمد عبد النبي سليمان محروس سوهاج

15. أحمد عبد النعيم أحمد عبد الحليم سوهاج

16. أحمد عبده السيد محمد سوهاج

17. أحمد عبده عبد السيد عبد الجواد سوهاج

18. أحمد عزت عبد الحفيظ أحمد سوهاج

19. أحمد علي سليمان حسين سوهاج

20. أحمد علي عبد الرحيم رضوان سوهاج

21. أحمد علي علي غازي سوهاج

22. أحمد فتح الله محمد عبد الدايم سوهاج

23. أحمد فتحي محمد محمود سوهاج

24. أحمد فتوح السمان محمد سوهاج

25. أحمد فرغلي عبد الله عبد اللطيف سوهاج

26. أحمد قاسم أحمد محمد سوهاج

27. أحمد محمد أبو زيد سوهاج

28. أحمد محمد أحمد حسن سوهاج

29. أحمد محمد أحمد عبد النعيم سوهاج

30. أحمد محمد أحمد علي. سوهاج

31. أحمد محمد أحمد علي.. سوهاج

32. أحمد محمد أحمد هاشم سوهاج

33. أحمد محمد الزهري خليفة سوهاج

34. أحمد محمد خلف سوهاج

35. أحمد محمد رضوان شحات سوهاج

36. أحمد محمد شيبة الحمد عبد النبي سوهاج

37. أحمد محمد عبد اللطيف عثمان سوهاج

38. أحمد محمد عبد الله سليمان سوهاج

39. أحمد محمد فريد عبد العزيز سوهاج

40. أحمد محمد محمد علي سوهاج

41. أحمد محمود السيد أحمد سوهاج

42. أحمد محمود ثابت عبد الكريم سوهاج

43. أحمد محمود عبد اللطيف المرسي سوهاج

44. أحمد محي الدين حسن سوهاج

45. أحمد ناصر أحمد عبد اللاه سوهاج

46. أحمد وحيد جابر البدري سوهاج

47. أحمد يونس شعبان محمد سوهاج

48. الأدهم سعد محمد يوسف سوهاج

49. أسامة السيد محمود إسماعيل سوهاج

50. أسامة رأفت عبد الرحيم بيومي سوهاج

51. إبراهيم إبراهيم عثمان شهاب كفر الشيخ

52. إبراهيم إبراهيم محمود علي مدكور كفر الشيخ

53. إبراهيم أبو زيد إبراهيم عبد الله الزعرة كفر الشيخ

54. إبراهيم أحمد محمد إبراهيم غباشي كفر الشيخ

55. إبراهيم السعيد محمد أحمد كفر الشيخ

56. إبراهيم السيد أحمد عبد الجواد كفر الشيخ

57. إبراهيم السيد المتولي سليمان كفر الشيخ

58. إبراهيم السيد عبد العظيم محمد غانم كفر الشيخ

59. إبراهيم خالد عبد الفتاح عبد الرحمن كفر الشيخ

60. إبراهيم رجب إبراهيم مظال كفر الشيخ

61. إبراهيم سند إبراهيم الدسوقي كفر الشيخ

62. إبراهيم شاهين إبراهيم محمد الخولي كفر الشيخ

63. إبراهيم شعبان إبراهيم شعبان كفر الشيخ

64. إبراهيم صلاح محمد جنيدي كفر الشيخ

65. إبراهيم عبد الباري إبراهيم محمد يوسف كفر الشيخ

66. إبراهيم عبد الحليم إبراهيم درويش كفر الشيخ

67. إبراهيم عبد الحميد عبد الكريم السيد كفر الشيخ

68. إبراهيم عبد الله زكريا المرادني كفر الشيخ

69. إبراهيم عز الرجال اليماني المارية كفر الشيخ

70. إبراهيم علي عبد العاطي عوض الكيلاني كفر الشيخ

71. إبراهيم محمد إبراهيم أبو شنب كفر الشيخ

72. إبراهيم محمد أحمد محمد البحيري كفر الشيخ

73. إبراهيم محمد صلاح الدين محمد خليفة كفر الشيخ

74. إبراهيم محمد فؤاد عبد الكريم أبو زيد كفر الشيخ

75. إبراهيم محمد قطب المسيري كفر الشيخ

76. إبراهيم محمد منشاوي محمد علي متولي كفر الشيخ

77. أبو بكر عبد العزيز نوفل أبو حطب كفر الشيخ

78. أبو زيد حافظ أبو زيد أبو زيد كفر الشيخ

79. أحمد إبراهيم إبراهيم إبراهيم كفر الشيخ

80. أحمد إبراهيم توفيق محمد غنيم كفر الشيخ

81. أحمد إبراهيم حلمي عبد اللطيف جاد الله كفر الشيخ

82. أحمد إبراهيم عبد الحميد غازي كفر الشيخ

83. أحمد إبراهيم عبد الرحيم بسيوني كفر الشيخ

84. أحمد إسماعيل سعد نوفل كفر الشيخ

85. أحمد أشرف السيد عبد ربه كفر الشيخ

86. أحمد جمال أحمد عوض مغنم كفر الشيخ

87. أحمد جمال عبد المنعم أحمد كفر الشيخ

88. أحمد حسن عبده محمد شرمنت كفر الشيخ

89. أحمد حسني أحمد كفر الشيخ

90. أحمد حسين أحمد عبد العزيز كفر الشيخ

91. أحمد حمدي أبو اليزيد محمد مرسي كفر الشيخ

92. أحمد حمودة إبراهيم الشرقاوى كفر الشيخ

93. أحمد خيري محمد الملاح كفر الشيخ

94. أحمد دمر سيف عبد ربه كفر الشيخ

95. أحمد رجب محمد جويلي كفر الشيخ

96. أحمد رمضان أحمد مسحل كفر الشيخ

97. أحمد رمضان السيد سعيد كفر الشيخ

98. أحمد رمضان مسعود مسلم كفر الشيخ

99. أحمد سمير عاطف عثمان كفر الشيخ

100. أحمد شفيق عبد العزيز محمد كفر الشيخ

101. أحمد شهاوي الصعيدي كفر الشيخ

102. أحمد صبحي السعيد كيلاني كفر الشيخ

103. أحمد طلبة عبد الحفيظ محمد كفر الشيخ

104. أحمد ظريف نصار أحمد كفر الشيخ

105. أحمد عادل يوسف محمد كفر الشيخ

106. أحمد عبد التواب عبد اللطيف محمد عطية كفر الشيخ

107. أحمد عبد الجواد عبد الجواد حرفوش كفر الشيخ

108. أحمد عبد الحليم عبد الستار محمد غازي شادي كفر الشيخ

109. أحمد عبد الحميد عبد اللاه عبد الرحمن إبراهيم كفر الشيخ

110. أحمد عبد الرازق عبد الفتاح مصطفى كفر الشيخ

111. أحمد عبد السلام محمد إسماعيل كفر الشيخ

112. أحمد عبد العليم السيد عمار كفر الشيخ

113. أحمد عبد الفتاح عبد الرحمن الصاوي كفر الشيخ

114. أحمد عبد الكريم عبد الفتاح العجمي كفر الشيخ

115. أحمد عبد الله عبد الصمد عون كفر الشيخ

116. أحمد عبد الله مصطفى شرف كفر الشيخ

117. أحمد عزت حلمي إسماعيل بركات كفر الشيخ

118. أحمد عصام كمال بكر كفر الشيخ

119. أحمد علي صقر المغاغي كفر الشيخ

120. أحمد فتح الله الشيخ كفر الشيخ

121. أحمد فؤاد السيد زيادة كفر الشيخ

122. أحمد ماهر محمد سليمان كفر الشيخ

123. أحمد ماهر محمود أبو إبراهيم كفر الشيخ

124. أحمد مبروك أنور مرسال كفر الشيخ

125. أحمد متولي محمد متولي كفر الشيخ

126. أحمد محمد السيد الغنام كفر الشيخ

127. أحمد محمد السيد النجار كفر الشيخ

128. أحمد محمد السيد عبد الله كفر الشيخ

129. أحمد محمد السيد ولي الله كفر الشيخ

130. أحمد محمد الشوادفي محمد أبو شعيشع كفر الشيخ

131. أحمد محمد بدوي محمد البحيري كفر الشيخ

132. أحمد محمد شلبي كفر الشيخ

133. أحمد محمد عبد العزيز عبد المولى حميدة كفر الشيخ

134. أحمد محمد عطية داود كفر الشيخ

135. أحمد محمد عطية محمد سالم كفر الشيخ

136. أحمد محمد فتحي حسن سليمان كفر الشيخ

137. أحمد محمد فتوح العقداوي كفر الشيخ

138. أحمد محمد فريد البنا كفر الشيخ

139. أحمد محمد فهيم عبد الرسول صقر كفر الشيخ

140. أحمد محمد فوزي مصطفى النمر كفر الشيخ

141. أحمد محمد محمد إبراهيم الطناحي كفر الشيخ

142. أحمد محمد محمد حماد كفر الشيخ

143. أحمد محمد محمد زعلوك كفر الشيخ

144. أحمد محمد محمد محمد أبو زيد كفر الشيخ

145. أحمد محمد يوسف عبد الله كفر الشيخ

146. أحمد محمود إبراهيم مبارك كفر الشيخ

147. أحمد محمود أحمد عامر كفر الشيخ

148. أحمد محمود عبد الله عبد الباري كفر الشيخ

149. أحمد مسعد شفيق عبد الوهاب كفر الشيخ

150. أحمد مسعد عبده محمود الجمال كفر الشيخ

يوم الأحد 7 / 11 / 2021م :

م الاسم المديرية

1. إبراهيم أبو النور السيد أبو النور عطا الله الدقهلية

2. إبراهيم أحمد السيد أحمد علي الجد الدقهلية

3. إبراهيم أحمد محمد محمد أبو الفتوح الدقهلية

4. إبراهيم أحمد يوسف علي حسانين الدقهلية

5. إبراهيم الحماقي زاهر سيد أحمد الدقهلية

6. إبراهيم السيد إبراهيم سليمان الدقهلية

7. إبراهيم العدل محمد أبو العنين الدقهلية

8. إبراهيم جلال محمد السعيد الدقهلية

9. إبراهيم حسانين حسانين خلف الدقهلية

10. إبراهيم حمد إبراهيم حمد الدقهلية

11. إبراهيم خيري أحمد عبد الرحمن عياد الدقهلية

12. إبراهيم رزق السعيد رزق غانم الدقهلية

13. إبراهيم رمضان محمد عبد الهادي الدقهلية

14. إبراهيم شكري عبد الحميد محمود الدقهلية

15. إبراهيم طلعت عبد الجواد الطنطاوي الجمل الدقهلية

16. إبراهيم علي عبد الوهاب حسن الدقهلية

17. إبراهيم كمال إبراهيم حسن شرف الدقهلية

18. إبراهيم محسن إبراهيم أحمد سويلم الدقهلية

19. إبراهيم محمد إبراهيم أحمد الأنصاري الدقهلية

20. إبراهيم محمد الشحات عبد الواحد الدقهلية

21. إبراهيم محمد عبد الجواد علي حسين الدقهلية

22. إبراهيم محمد عثمان محمد الدقهلية

23. إبراهيم محمد محمد إسماعيل ليلة الدقهلية

24. أبو بكر السيد شحاتة صبرة الدقهلية

25. أحمد إبراهيم علي إسكندر الدقهلية

26. أحمد أبو المعاطى فرج عبد النبي الدقهلية

27. أحمد أبو بكر نافد محمد الدقهلية

28. أحمد أحمد عبد الرازق محمد شريف الدقهلية

29. أحمد أحمد محمد عبد الرازق الدقهلية

30. أحمد أسعد جابر المواوي الدقهلية

31. أحمد أشرف كامل عبد الله الدقهلية

32. أحمد أكرم أحمد الدسوقي الدقهلية

33. أحمد السعيد أحمد السعيد الجوهري الدقهلية

34. أحمد السعيد السعيد عبد الله الشيخ الدقهلية

35. أحمد السويفي صبري الحسيني الدقهلية

36. أحمد السيد حسن علي الحوفي الدقهلية

37. أحمد السيد عبد العزيز السيد البنا الدقهلية

38. أحمد السيد فايز عطية الدقهلية

39. أحمد السيد محمد خليل البيومي الدقهلية

40. أحمد الغريب محمد الغريب الدقهلية

41. أحمد المهدي أحمد أحمد ليلة الدقهلية

42. أحمد المهدي محمد محمد الدقهلية

43. أحمد أنور مختار محمد غانم الدقهلية

44. أحمد جمال الإمام الدقهلية

45. أحمد جمعة عبد العزيز محمد الدقهلية

46. أحمد حجازي شعبان إسماعيل الدقهلية

47. أحمد حسان عطية حسن الدقهلية

48. أحمد حلمي أحمد إبراهيم الدقهلية

49. أحمد حمدين محمود فرج السوداني الدقهلية

50. أحمد خيري جودة عزب الدقهلية

51. أحمد رضا فتحي عبد الحميد معروف الدقهلية

52. أحمد رفعت عبد الحميد عبد الحميد الجمل الدقهلية

53. أحمد سعد أحمد العشماوي الدقهلية

54. أحمد شعبان أحمد إبراهيم الدقهلية

55. أحمد شعبان أحمد التهامي الدقهلية

56. أحمد صبري إبراهيم الدسوقي محمد الدقهلية

57. أحمد صلاح السيد السيد الدقهلية

58. أحمد عاطف محمد الدقهلية

59. أحمد عاطف محمد حامد أحمد أبو ردة الدقهلية

60. أحمد عبد الباسط محمد السعيد الدقهلية

61. أحمد عبد الحافظ سعد عبد اللطيف خالد الدقهلية

62. أحمد عبد الحليم طلبة محمد الدقهلية

63. أحمد عبد الرحمن علي محمد أحمد النجار الدقهلية

64. أحمد عبد الفتاح المغازي إبراهيم الدقهلية

65. أحمد عبد الفتاح عبد المقصود أحمد بشار الدقهلية

66. أحمد عبد الله الدسوقي إبراهيم الدقهلية

67. أحمد عبد الله رأفت الدقهلية

68. أحمد عبد المهدي الطنطاوي الباز الدقهلية

69. أحمد عثمان السيد سليمان شرف الدين الدقهلية

70. أحمد عصام عبد النافع نعمت الله الدقهلية

71. أحمد عطية السيد السيد الدقهلية

72. أحمد علاء الدين لطفي حسن الدقهلية

73. أحمد علي السيد حسن سلاطين الدقهلية

74. أحمد علي حسن عبد الوهاب الدقهلية

75. أحمد علي عبد الحميد أحمد الدقهلية

76. أحمد علي محمد سالم الدقهلية

77. أحمد عوض نافع جاد الدقهلية

78. أحمد فتحي محمد عبد العزير الحرح الدقهلية

79. أحمد فتحي محمود محمد دحدوح الدقهلية

80. أحمد فوزي المتولي إسماعيل الدقهلية

81. أحمد كمال سالم الحسيني الدقهلية

82. أحمد مجدي فرج علي الدقهلية

83. أحمد مجدي محمد صالح خيال الدقهلية

84. أحمد محب محمد محمد الدقهلية

85. أحمد محمد إبراهيم أحمد الدقهلية

86. أحمد محمد السيد عبد الهادي الدقهلية

87. أحمد محمد الهادي الغريب إبراهيم الدقهلية

88. أحمد محمد عامر إبراهيم الدقهلية

89. أحمد محمد عبد الرازق الفقي الدقهلية

90. أحمد محمد عبد الستار فايز الدقهلية

91. أحمد محمد عبد الوهاب نصر الدقهلية

92. أحمد محمد علي علي ماضي الدقهلية

93. أحمد محمد محمد أحمد علاغة الدقهلية

94. أحمد محمد محمد الغيطاني شلبي الدقهلية

95. أحمد محمد محمد المرسي الدقهلية

96. أحمد محمد محمد عبد الحميد الدقهلية

97. أحمد محمد محمد محمد عبده عشري الدقهلية

98. أحمد محمد محمود محمد حسن الدقهلية

99. أحمد محمد منصور إبراهيم فودة الدقهلية

100. أحمد محمود سيد أحمد محمد رخا الدقهلية

101. إبراهيم أحمد إسماعيل أحمد قنا

102. إبراهيم جودة أبو الفضل محمد قنا

103. إبراهيم حسين عبد الحميد قنا

104. إبراهيم طه محمد حراجي قنا

105. إبراهيم عبد الحليم أحمد عبد الحليم قنا

106. إبراهيم عبد الرحيم عبد السلام السيد قنا

107. إبراهيم علي عبد اللاه عبد الرحيم قنا

108. إبراهيم علي محمد إسماعيل قنا

109. إبراهيم عوض إبراهيم علي قنا

110. إبراهيم محمد محمد محمد قنا

111. إبراهيم محمود عبد الحليم عباس قنا

112. إبراهيم محمود محمد محمود قنا

113. أبو المجد مشحت أحمد محمد قنا

114. أبو بكر عزت جامع أحمد قنا

115. أبو بكر علي عثمان حسانين قنا

116. أبو طالب حسان أمين إبراهيم قنا

117. أحمد أبو الفتوح عبد الله محمد الأمير قنا

118. أحمد أبو القاسم إسماعيل محمد أحمد قنا

119. أحمد أبو المجد أحمد دردير قنا

120. أحمد أبو بكر علي أبو بكر قنا

121. أحمد أشرف عبده فؤاد محمد قنا

122. أحمد بدري سعد الدين عوض قنا

123. أحمد بهيج أحمد تركي قنا

124. أحمد بواب العادلي محمد قنا

125. أحمد تاج الدين عبد الله محمد قنا

126. أحمد حسن إبراهيم أحمد قنا

127. أحمد حسن رفاعي محمد قنا

128. أحمد حسن علي أبو بكر قنا

129. أحمد حسن محمود أحمد قنا

130. أحمد حسين شمروخ أحمد قنا

131. أحمد حسين محمد حداد قنا

132. أحمد خلف الله عبد المقصود أحمد قنا

133. أحمد خلف صبري مصطفى قنا

134. أحمد خلف عبد الجواد محمد قنا

135. أحمد رفعت أبو الحجاج أحمد إبراهيم قنا

136. أحمد رمضان علي عمر قنا

137. أحمد سليم أحمد سليم قنا

138. أحمد سيد محمود نصرالدين قنا

139. أحمد عاطف جاد الكريم محمد قنا

140. أحمد عبد الباري أحمد عبد الرحمن قنا

141. أحمد عبد الحفيظ عبد النظير محمود قنا

142. أحمد عبد الحكم حسن موسى قنا

143. أحمد عبد الحي عبد العظيم حماد قنا

144. أحمد عبد الرسول هاشم قنا

145. أحمد عبد السيد زروق قنا

146. أحمد عبد الصبور محمد يس قنا

147. أحمد عبد العاطي محمد موسى قنا

148. أحمد عبد الفتاح عبد الشافي عبد المجيد قنا

149. أحمد عبد الكريم حفني عبد الله قنا

150. أحمد عبد الناصر عبد الرحمن عيسى قنا

يوم الاثنين 8 / 11 / 2021م :

م الاسم المديرية

1. أحمد عبود محمد حمادة قنا

2. أحمد عبيد أحمد حسن قنا

3. أحمد عدلي تغيان علي قنا

4. أحمد علي تركي أحمد قنا

5. أحمد علي محمد دياب قنا

6. أحمد فراج محمد أحمد قنا

7. أحمد فوزي أحمد محمد قنا

8. أحمد محمد أحمد جاد قنا

9. أحمد محمد أحمد حسن قنا

10. أحمد محمد أحمد حسين قنا

11. أحمد محمد أحمد علي قنا

12. أحمد محمد أحمد محمد قنا

13. أحمد محمد أحمد محمد إبراهيم قنا

14. أحمد محمد حلمي قنا

15. أحمد محمد سلام محمد قنا

16. أحمد محمد سليمان بخيت قنا

17. أحمد محمد طلب علي قنا

18. أحمد محمد عبد العزيز عبد الرحمن قنا

19. أحمد محمد عبد الله الراوي قنا

20. أحمد محمد عبيد سليمان قنا

21. أحمد محمد محمود علي قنا

22. أحمد محمود أحمد إبراهيم قنا

23. أحمد محمود أحمد عبد الله قنا

24. أحمد محمود محمد أحمد. قنا

25. أحمد محمود محمد أحمد.. قنا

26. أحمد محمود يوسف أحمد قنا

27. أحمد مرعي صابر محمد قنا

28. أحمد ممدوح حامد قنا

29. أحمد يوسف أحمد خليفة قنا

30. أحمد يوسف أحمد سليمان قنا

31. أسامة سيد عربى قنا

32. إسلام أحمد أنور مصطفى قنا

33. إسلام أحمد عبد الباسط أحمد قنا

34. إسلام حمادة محمد الصابر بكري قنا

35. إسلام محسن علي محمد قنا

36. إسلام محمد عطية قنا

37. إسماعيل أحمد عبد الراضى هباش قنا

38. إسماعيل حسين أحمد محمد قنا

39. إسماعيل محمد طاهر مصطفى قنا

40. إسماعيل محمود محمد محمد قنا

41. أشرف النوبي محمد حسين قنا

42. أشرف عبد الرؤف عبد الشافي محمد محمود قنا

43. أشرف قاسم عبد الجواد السنوسي قنا

44. الأنصاري ثاقب ياسين قنا

45. أيمن خالد عبده محمود قنا

46. أيمن عدلان محمود سليمان قنا

47. أيمن محمد حسن محمد علي قنا

48. بسام محمد محمود أحمد رشوان قنا

49. بشير تقي بشير حامد قنا

50. بهاء الدين أحمد حلمي راشد قنا

51. إبراهيم رمضان محمد أسيوط

52. إبراهيم علي مرسي علي أسيوط

53. إبراهيم محمود أحمد علي أسيوط

54. إبراهيم محمود عبد الرحمن محمد أسيوط

55. أبو النور سيد بكر سيد أسيوط

56. أبو بكر سيد حسن عبد الشافي أسيوط

57. أبو بكر عز الدين محمد عبد العال أسيوط

58. أبو حجاج كامل حسين عبد اللطيف أسيوط

59. أحمد إبراهيم توفيق إبراهيم أسيوط

60. أحمد إبراهيم حسن أحمد أسيوط

61. أحمد أبو الوفا محمد حسن أسيوط

62. أحمد أبو بكر ثابت أسيوط

63. أحمد إسماعيل محمد عبد الرحمن أسيوط

64. أحمد بدر حسن أحمد أسيوط

65. أحمد بله كمال عبد الجواد أسيوط

66. أحمد جلال عبد القادر محمد أسيوط

67. أحمد جمال مصطفى علي أسيوط

68. أحمد حسن حسين محمد أسيوط

69. أحمد حسني محمود عطية أسيوط

70. أحمد حسين محمد معوض أسيوط

71. أحمد سعد طه رزق أسيوط

72. أحمد سعيد ريحان سعد الله أسيوط

73. أحمد سعيد محمد رشوان أسيوط

74. أحمد سيد شرف الدين حماد كريم أسيوط

75. أحمد سيف النصر أحمد علي أسيوط

76. أحمد صلاح الدين حسنين محمد أسيوط

77. أحمد طارق محمد فهيم أسيوط

78. أحمد طه سليمان خلف الله أسيوط

79. أحمد عادل محمد أحمد أسيوط

80. أحمد عادل محمود محمد أسيوط

81. أحمد عاطف عبد النظير عبد العليم أسيوط

82. أحمد عامر محمد أحمد أسيوط

83. أحمد عبد الجواد أحمد ساعدي عبد السيد أسيوط

84. أحمد عبد الرحمن عبد الله حميدة أسيوط

85. أحمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أسيوط

86. أحمد عبد السلام أحمد محمد أسيوط

87. أحمد عبد السلام عبد الحميد شعبان أسيوط

88. أحمد عبد العظيم أحمد مهران أسيوط

89. أحمد عبد الكريم علي محمد أسيوط

90. أحمد عبد اللاه علام سليم أسيوط

91. أحمد عبد المتجلي عبد الواحد عشري أسيوط

92. أحمد عبد المنعم عبد الرحيم محمد أسيوط

93. أحمد عبد المنعم نصر عبد الرحمن أسيوط

94. أحمد عبد الموجود صالح محمد أسيوط

95. أحمد عبد الهادي محمد عبد المنعم أسيوط

96. أحمد عزت محمود أحمد أسيوط

97. أحمد علاء الدين محمد أسيوط

98. أحمد علي عبد الرحمن علي أسيوط

99. أحمد علي عبده سيد أسيوط

100. أحمد علي محمد سلطان أحمد أسيوط

101. أحمد علي محمود علي أسيوط

102. أحمد عمر محمد رماح أسيوط

103. أحمد عيسى محمد أحمد أسيوط

104. أحمد كامل حامد يسين أسيوط

105. أحمد مجدي عبد الظاهر أحمد أسيوط

106. أحمد محمد أحمد أحمد أسيوط

107. أحمد محمد أحمد زين أسيوط

108. أحمد محمد أحمد سيد أسيوط

109. أحمد محمد أحمد محمد عمر أسيوط

110. أحمد محمد دريدي عبد الدايم أسيوط

111. أحمد محمد سلطان حسن أسيوط

112. أحمد محمد سيد سالم أسيوط

113. أحمد محمد عبد الحميد محمد أسيوط

114. أحمد محمد عبد الستار مصلوح أسيوط

115. أحمد محمد عبد الصبور محمد أسيوط

116. أحمد محمد علي بكر أسيوط

117. أحمد محمد علي زيان أسيوط

118. أحمد محمد محمود سيد أسيوط

119. أحمد محمد يونس أحمد محمد أسيوط

120. أحمد محمود زكي مازن أسيوط

121. أحمد محمود قطب إبراهيم أسيوط

122. أحمد مصطفى بدري عليوة محمد أسيوط

123. أحمد مصطفى عبد الله أحمد أسيوط

124. أحمد مصطفى عبده حسين أسيوط

125. أحمد ناصر خليفة أبو زيد أسيوط

126. أحمد نصر الدين شعبان أحمد أسيوط

127. أحمد يحيى أحمد عبد العليم أسيوط

128. أحمد يحيى كامل علي أسيوط

129. أسامة رشدي خليفة محروص أسيوط

130. أسامة سيد أحمد محمد علي عامر أسيوط

131. أسامة سيد عبد العال عبد الحميد أسيوط

132. أسامة عبد الرحمن علي حسن أسيوط

133. أسامة علاء الدين محمود أحمد أسيوط

134. أسامة محمد عبد النبي أحمد أسيوط

135. إسلام إبراهيم إبراهيم أسيوط

136. إسلام بدر أحمد محمد أسيوط

137. إسلام جمال محمود عبد المالك أسيوط

138. إسلام رأفت علي محمد أسيوط

139. إسلام علي حسن عبد الموجود أسيوط

140. إسلام محمد عبد الحميد أحمد أسيوط

141. إسماعيل جمال سيد محمد جمعة أسيوط

142. إسماعيل عبد الحي أنور إسماعيل أسيوط

143. إسماعيل عبد الحي أنور إسماعيل أسيوط

144. أمير جمال عبد السميع عبد العال غزالي أسيوط

145. أمين عثمان علي أحمد أسيوط

146. بحيري محمد محمود عبد العليم أسيوط

147. بدران رمضان محمد عبد السميع أسيوط

148. بسام محمد شعبان يونس أسيوط

149. بلال شعبان عبد الله أسيوط

150. بلال يحيى محمود عبد الرحيم أسيوط

يوم الثلاثاء 9 / 11 / 2021م :

م الاسم المديرية

1. إبراهيم السيد عرفة أبو موسى المنوفية

2. إبراهيم بسيوني عبد الحميد الزغبي المنوفية

3. إبراهيم جمال حسن محمد المنوفية

4. إبراهيم جودة إبراهيم محمد مروان المنوفية

5. إبراهيم رجب فتوح محمد المنوفية

6. إبراهيم رمضان محمد عبد القوي المنوفية

7. إبراهيم صلاح إبراهيم الغزالي المنوفية

8. إبراهيم عبد الحافظ أمين عبد الحافظ المنوفية

9. إبراهيم عبد الحميد محمد غانم المنوفية

10. إبراهيم عبد الله إبراهيم خليل المنوفية

11. إبراهيم علاء الدين رمضان سعيد المنوفية

12. إبراهيم علي معوض دراز المنوفية

13. إبراهيم لقمان عجلان المنوفية

14. إبراهيم محمد إبراهيم أبو جميلة المنوفية

15. إبراهيم محمد عبد الرحمن علي فرحانة المنوفية

16. إبراهيم محمد عبد الوارث شعبان المنوفية

17. إبراهيم محمود إبراهيم القلا المنوفية

18. إبراهيم محمود عبد الغني عمار المنوفية

19. أحمد إبراهيم عبد الموجود دراز المنوفية

20. أحمد أحمد محمد محمد بحيري المنوفية

21. أحمد أحمد محمود سليم المنوفية

22. أحمد أسامة أحمد النجار المنوفية

23. أحمد أسامة أحمد فؤاد المنوفية

24. أحمد أشرف عبد المحسن حسن المنوفية

25. أحمد أشرف محمد عبد الوهاب المنوفية

26. أحمد أشرف ناصف البطل المنوفية

27. أحمد أكرم زايد المنوفية

28. أحمد أمين سعد غزية المنوفية

29. أحمد أيوب عبد الرؤوف غنيم المنوفية

30. أحمد بدر أحمد مدكور المنوفية

31. أحمد بهاء الدين عبد العليم عبد المطلب السيد المنوفية

32. أحمد توفيق عطية بدوي المنوفية

33. أحمد جمال حسن معارك المنوفية

34. أحمد حامد إبراهيم الوزير المنوفية

35. أحمد حسن قطب محمد المنوفية

36. أحمد حسنين محمد خلاف المنوفية

37. أحمد حمدي عبد المحسن عبد اللاه المنوفية

38. أحمد ربيع بدر عبد السلام المنوفية

39. أحمد ربيع فهيم تقي المنوفية

40. أحمد رجب فتحي علي السقا المنوفية

41. أحمد رفعت محمد عبد المقصود المنوفية

42. أحمد رمضان أحمد المرسي المنوفية

43. أحمد زكي محمد بدر المنوفية

44. أحمد سليمان زين الدين المنوفية

45. أحمد عادل أحمد عبد اللطيف المنوفية

46. أحمد عبد الحميد محمد سلام المنوفية

47. أحمد عبد الرزاق عبد الحكم عبده السبكي المنوفية

48. أحمد عبد الستار حماد حجازي المنوفية

49. أحمد عبد العزيز أحمد طبش المنوفية

50. أحمد عبد العليم صالح عبد الحفيظ المنوفية

51. إبراهيم أحمد عبد الرضي حسين الأقصر

52. إبراهيم سيد حامد علي الأقصر

53. إبراهيم سيد محمد سيد الأقصر

54. إبراهيم عبد الرسول أبو العباس محمد الأقصر

55. إبراهيم عبد الفتاح السيد محمد الأقصر

56. إبراهيم محمد أحمد إبراهيم الأقصر

57. إبراهيم محمد سيد أحمد الأقصر

58. إبراهيم ناجح إبراهيم الضوي الأقصر

59. أبو الحجاج الحسيني محمد محمود الأقصر

60. أبو الحجاج محمد أحمد حسن الأقصر

61. أبو الحسن عبد الغني سيد أحمد محمد الأقصر

62. أبو عوف عبد الصبور النوبي أحمد الأقصر

63. أحمد محمد عبد اللاه ذاكر الأقصر

64. أحمد إبراهيم محمد الرشيدي الأقصر

65. أحمد حسن أبو الفضل أحمد الأقصر

66. أحمد حسن أحمد همام الأقصر

67. أحمد حسن رشيدي محمد الأقصر

68. أحمد حسني أحمد أمين الأقصر

69. أحمد حسين يونس أحمد الأقصر

70. أحمد حمدي رمضان أحمد الأقصر

71. أحمد خالد أحمد حسين الأقصر

72. أحمد خميس عبد الجليل أحمد الأقصر

73. أحمد رجب أحمد علي الأقصر

74. أحمد سيد أحمد أحمد دردير الأقصر

75. أحمد سيد أحمد عثمان الأقصر

76. أحمد سيد أحمد عربي سباق الأقصر

77. أحمد صابر عبد الحاكم بكر الأقصر

78. أحمد صلاح أحمد محمد الأقصر

79. أحمد عبد الصبور محمد أحمد الأقصر

80. أحمد عبد العظيم يوسف نور الأقصر

81. أحمد عبد الفتاح عبد الوهاب علي الأقصر

82. أحمد عبد القادر سيد الأقصر

83. أحمد عبد الكريم عبد الرازق محمد الأقصر

84. أحمد عبد الله النوبي محمد الأقصر

85. أحمد عبد الوهاب مختار حسن الأقصر

86. أحمد فرج الله أحمد عبد الكريم الأقصر

87. أحمد لبيب يوسف أحمد سليم الأقصر

88. أحمد مجلي أحمد محمد الأقصر

89. أحمد محمد سعدي أحمد الأقصر

90. أحمد محمد سعيد أحمد الأقصر

91. أحمد محمد محمود الطيري الأقصر

92. أحمد محمود النوبي عبد الوارث الأقصر

93. أحمد محمود محمد المستعين عبد العزيز الأقصر

94. أحمد محمود مرتضى أحمد الأقصر

95. أحمد محي الدين موسى عبد المطلب الأقصر

96. أحمد مصطفى النادي أبو الوفا الأقصر

97. أحمد مصطفى عبد الرحيم نوبي الأقصر

98. أحمد يوسف الصادق أحمد الأقصر

99. أسامة أحمد السيد محمد الأقصر

100. أسامة صلاح عبد العاطي الأقصر

101. أ حمد محمد سيد أ حمد شكر البحيرة

102. إبراهيم السيد إبراهيم عبادة عايد البحيرة

103. إبراهيم السيد سليمان جاب الله البحيرة

104. إبراهيم الصغير بدر الكرداوي البحيرة

105. إبراهيم بسيوني أحمد عبد الغني البحيرة

106. إبراهيم جابر محمد فتح الله البحيرة

107. إبراهيم جلال عبد الهادي قاسم البحيرة

108. إبراهيم جمال عيد علي البحيرة

109. إبراهيم جمعة عبد الحليم طنطاوي البحيرة

110. إبراهيم حسن السيد عبد العزيز غنيم البحيرة

111. إبراهيم حسن محمد حسين البحيرة

112. إبراهيم خيري إبراهيم محمد رمضان البحيرة

113. إبراهيم رزق إبراهيم غانم البحيرة

114. إبراهيم رزق عبد المولى البحيرة

115. إبراهيم رمضان إبراهيم إبراهيم متولي البحيرة

116. إبراهيم سعيد محمد الحواشي البحيرة

117. إبراهيم سعيد مرعي محمد إدريس البحيرة

118. إبراهيم شعبان إبراهيم حماد البحيرة

119. إبراهيم صبحي محمد حسن البحيرة

120. إبراهيم صلاح عبد اللطيف اللاوندي البحيرة

121. إبراهيم عبد اللطيف السنوسي هليل البحيرة

122. إبراهيم عبد النبي إبراهيم محمود عبد النبي البحيرة

123. إبراهيم عوض الشحات العجان البحيرة

124. إبراهيم عيد عبد الستار بريك البحيرة

125. إبراهيم مبروك إبراهيم إسماعيل الجالي البحيرة

126. إبراهيم محمد إبراهيم سيد أحمد البحيرة

127. إبراهيم محمد إبراهيم علي زيدان البحيرة

128. إبراهيم محمد أحمد عبد الرحيم الشرقاوي البحيرة

129. إبراهيم محمد سعد ضيف الله خفاجة البحيرة

130. إبراهيم محمد سعد نصر الله البحيرة

131. إبراهيم محمد عثمان عثمان محمد الجندي البحيرة

132. إبراهيم محمد محمود هليل البحيرة

133. إبراهيم محمود فتحي البحيرة

134. إبراهيم محمود فتحي راضي البحيرة

135. إبراهيم مسعد كمال إبراهيم بلتاجي البحيرة

136. إبراهيم مصطفى عبد الجليل حميدة البحيرة

137. إبراهيم ممدوح إبراهيم عبد السميع البحيرة

138. إبراهيم ناجى محمود علي نعيم البحيرة

139. أبو النور بركات أبو النور جابر البحيرة

140. أبو بكر عبد المنعم أحمد سلام البحيرة

141. أبو بكر محمدأبو بكر عبد العزيز البحيرة

142. أحمد إبراهيم أحمد الجزيري البحيرة

143. أحمد إبراهيم الدرانيشى البحيرة

144. أحمد إبراهيم زين العابدين البحيرة

145. أحمد إبراهيم محمد بدر شمس الدين البحيرة

146. أحمد إبراهيم محمود إبراهيم البحيرة

147. أحمد أبو بكر محمد البحيرة

148. أحمد أحمد محمد الشيشيني البحيرة

149. أحمد إسماعيل حسين علي البحيرة

150. أحمد السيد عبد العزيز عبد الرؤوف الديب البحيرة

يوم الأربعاء 10 / 11 / 2021م :

م الاسم المديرية

1. أحمد السيد عبد الغفار الجمال البحيرة

2. أحمد السيد محسن علي عبد ربه البحيرة

3. أحمد أيمن أحمد إبراهيم هلال البحيرة

4. أحمد بدر عبد المنعم الفقي البحيرة

5. أحمد جابر محمد علي البحيرة

6. أحمد جمعة السيد البحيرة

7. أحمد جمعة عبد السلام محمد البحيرة

8. أحمد جمعة عمر جمعة البحيرة

9. أحمد جمعة محمد طوير البحيرة

10. أحمد حامد إبراهيم عامر البحيرة

11. أحمد حسني سعيد محمد عيد البحيرة

12. أحمد حصافي محمد البشبيشى البحيرة

13. أحمد خالد سعد إبراهيم البحيرة

14. أحمد خميس أحمد عبد العال حسان البحيرة

15. أحمد خميس حامد خطاب البحيرة

16. أحمد خميس عطا أحمد البحيرة

17. أحمد خميس علي عبد الفتاح البحيرة

18. أحمد راتب عبد اللطيف محمد البحيرة

19. أحمد رجب إبراهيم عبد العزيز البحيرة

20. أحمد رجب أحمد شاور البحيرة

21. أحمد رجب عبد المنعم أحمد البحيرة

22. أحمد رزق عبد المعطي عبد الله البحيرة

23. أحمد رمزي لبيب سليمان مجاهد البحيرة

24. أحمد رمضان السيد سعد البحيرة

25. أحمد رمضان علي الشربيني البحيرة

26. أحمد رمضان مسعود عبد الفضيل البحيرة

27. أحمد زكي علي كامل السماحي البحيرة

28. أحمد زين عبد الرؤوف عبد السلام البحيرة

29. أحمد سامي عبد العاطي محمد البحيرة

30. أحمد سامي عبد المحسن أبو تركي البحيرة

31. أحمد سامي فتحي عبد الوهاب البحيرة

32. أحمد سعد عبد العزيز الجنبيهي البحيرة

33. أحمد سعيد حامد الشرباصي البحيرة

34. أحمد سعيد شعبان محمد البحيرة

35. أحمد سعيد عبد العاطي محمد سليمان البحيرة

36. أحمد سعيد يس السيد البحيرة

37. أحمد شعيب عبد النبي محمد شعيب البحيرة

38. أحمد صابر رشاد محمد البحيرة

39. أحمد صابر عبد العزيز عللا البحيرة

40. أحمد صبري أحمد بديوى البحيرة

41. أحمد صبري عبد الرازق عبد الله البحيرة

42. أحمد صبري عطا الله السيسي البحيرة

43. أحمد صلاح عبد العزيز حسين الدمنهوري البحيرة

44. أحمد صلاح عبد المعبود محمد السقا البحيرة

45. أحمد طارق أمين عبد التواب أبو زيد البحيرة

46. أحمد طه فتوح هلال البحيرة

47. أحمد عادل عبد المحسن عقدة البحيرة

48. أحمد عادل عوض الجمل البحيرة

49. أحمد عادل عيد علي الملاح البحيرة

50. أحمد عاشور علي محمد الغول البحيرة

51. إبراهيم أحمد إبراهيم إسماعيل بني سويف

52. إبراهيم جمعة عبد العظيم بني سويف

53. إبراهيم سيد إبراهيم محمد بني سويف

54. إبراهيم يحيى إبراهيم محمد خليفة بني سويف

55. أبو بكر منشاوي أبو بكر منشاوي بني سويف

56. أبو عبيدة رمضان السيد عبد الوهاب بني سويف

57. أحمد إبراهيم سعد محمد بني سويف

58. أحمد إبراهيم محمد مسلم بني سويف

59. أحمد بدر سيد سعيد بني سويف

60. أحمد بدوي حسين محمد بني سويف

61. أحمد جابر سعد الدين عثمان بني سويف

62. أحمد جمال صالح أمين بني سويف

63. أحمد جمال عبد الحليم عبد العظيم بني سويف

64. أحمد جمعة عبد العظيم سيد بني سويف

65. أحمد جمعة مسلم بدر بني سويف

66. أحمد جودة حافظ عبد الجواد بني سويف

67. أحمد جودة حسين صبرة بني سويف

68. أحمد حسن أبو بكر مناع بني سويف

69. أحمد حسين سيد محمد بني سويف

70. أحمد حمد الله أحمد عبد الله بني سويف

71. أحمد حمدي رمضان علي بني سويف

72. أحمد خميس بركات جودة بني سويف

73. أحمد خميس جابر حسن بني سويف

74. أحمد رجب حسونة عبادة بني سويف

75. أحمد رمضان أحمد عبد القوي بني سويف

76. أحمد رمضان توفيق مراد بني سويف

77. أحمد رمضان قرني إبراهيم بني سويف

78. أحمد سلامة أنور بني سويف

79. أحمد سيد أبو النجا أحمد بني سويف

80. أحمد سيد أحمد محمود محمد بني سويف

81. أحمد سيد إسماعيل أحمد بني سويف

82. أحمد سيد عبد الرحمن بني سويف

83. أحمد سيد عبد العظيم أحمد بني سويف

84. أحمد سيد عبد المنعم عبد الله بني سويف

85. أحمد سيد محمد أبو الحسن بني سويف

86. أحمد شعبان بلال محمد بني سويف

87. أحمد شعبان مصطفى عباس بني سويف

88. أحمد صابر عبد الظاهر بني سويف

89. أحمد صابر محمد أبو الخير بني سويف

90. أحمد صالح عبد الجليل أبو زيد بني سويف

91. أحمد عبد الجواد محمود عبد الجواد بني سويف

92. أحمد عبد الرحيم رمضان عبد الحميد بني سويف

93. أحمد عبد الله عبد الرحمن محمد بني سويف

94. أحمد عبد الله مختار محمد بني سويف

95. أحمد عبد النبي صالح سيد بني سويف

96. أحمد عثمان محمد عثمان بني سويف

97. أحمد علي بدران حميدة بني سويف

98. أحمد علي حسن محمد بني سويف

99. أحمد غريب محمد محمد بني سويف

100. أحمد فرج أحمد قرني بني سويف

101. أحمد فرج محمد توفيق بني سويف

102. أحمد قرني ربيع أمين بني سويف

103. أحمد كمال صادق أحمد بني سويف

104. أحمد مبروك عثمان بدوي بني سويف

105. أحمد محروس حمدون محمد بني سويف

106. أحمد محمد أحمد محمد بني سويف

107. أحمد محمد جودة محمد بني سويف

108. أحمد محمد جيرة محمد بني سويف

109. أحمد محمد حسين عبد المجيد بني سويف

110. أحمد محمد سريرة محمد بني سويف

111. أحمد محمد سعد محمد بني سويف

112. أحمد محمد سيد عبد القوي بني سويف

113. أحمد محمد سيد محمد بني سويف

114. أحمد محمد عبد التواب عبد المجيد بني سويف

115. أحمد محمد عبد الجليل عبد الحفيظ بني سويف

116. أحمد محمد عبد الوهاب عبد الشافي بني سويف

117. أحمد محمد عبده إمام بني سويف

118. أحمد محمد عطية عبد المعطي بني سويف

119. أحمد محمد عيد عرفة بني سويف

120. أحمد محمد قرني محمد بني سويف

121. أحمد محمد محمود حماد بني سويف

122. أحمد محمد محمود سليمان أحمد بني سويف

123. أحمد محمود أحمد أحمد بني سويف

124. أحمد محمود بكري محمود بني سويف

125. أحمد محمود عبد الغفار بني سويف

126. أحمد نور الدين طلب محمد بني سويف

127. أحمد ياسر محمد منصور عبيد بني سويف

128. أسامة سيد أحمد حسن بني سويف

129. أسامة شعبان محمد علي بني سويف

130. أسامة محمد محمد الشيخ أحمد عبد الجواد بني سويف

131. أسامة نبيل راتب طه بني سويف

132. إسلام شاكر شاكر عبد الهادي بني سويف

133. إسلام عويس عبد المولى سالم إبراهيم بني سويف

134. إسلام محمد أحمد عبد اللطيف بني سويف

135. إسلام محمد سيد سعيد حسان بني سويف

136. إسلام محمد عبد الرحمن محمود بني سويف

137. إسلام محمد فتحي أحمد بني سويف

138. إسلام محمد فتحي سيد بني سويف

139. إسلام محمود سلطان سيد بني سويف

140. إسماعيل عبد القادر حسن إسماعيل بني سويف

141. إمام جلال إمام محمد بني سويف

142. أمين محمد عبد الستار علي بني سويف

143. أيمن ثابت سيد عبد العزيز بني سويف

144. أيمن سعيد عيد مسعود بني سويف

145. أيمن سيد محمد مصطفى بني سويف

146. أيمن عبد الله عبد العزيز محمد بني سويف

147. البدري جابر لطفي محمد بني سويف

148. بدوي حسني حسن محمد بني سويف

149. بدوي عبد الله إبراهيم عبد الفتاح محمد بني سويف

150. بسام عبد العظيم محمد أحمد البكري بني سويف

يوم الخميس 11 / 11 / 2021م :

م الاسم المديرية

1. بلال رمضان حسني خلف بني سويف

2. بلال علي عبد الله علي بني سويف

3. جابر إبراهيم عثمان الشرقاوي بني سويف

4. جابر علي أحمد محمد بني سويف

5. جابر ناجي جابر سليمان بني سويف

6. جلهوم محمد عيد حسن بني سويف

7. جمال عباس أنور صبرة بني سويف

8. جمعة طه عبد الحميد بني سويف

9. حامد سيد حامد أبو هشيمة بني سويف

10. حذيفة شعبان عبد اللطيف علي بني سويف

11. حسام أحمد علي محمد بني سويف

12. حسام سيد معوض عويس بني سويف

13. حسام محمد عبد العظيم حماد بني سويف

14. حسام مصطفى رمضان عبد المجيد بني سويف

15. حسن أبو بكر حسن عرابي بني سويف

16. حسن أحمد عبد الوهاب محمد بني سويف

17. حسن أحمد محمد بني سويف

18. حسن جمعة إسماعيل حسن بني سويف

19. حسن رمضان حسن محمد بني سويف

20. حسن شعبان أبو الحسن إبراهيم بني سويف

21. حسن طه علي مصطفى بني سويف

22. حسن عبد الحميد حسن إسماعيل بني سويف

23. حسن علي عثمان عمر بني سويف

24. حسن علي محمد إبراهيم بني سويف

25. حسن محمود حسن بني سويف

26. إبراهيم محمد محمد الصديق شحات أسوان

27. إبراهيم السيد أحمد محمد أسوان

28. إبراهيم محمد مصطفى محمود أسوان

29. أبو الحسن جمال محمد الفخري أسوان

30. أحمد إبراهيم نصرالدين عبد الطاهر أسوان

31. أحمد أبو الحسن داود علي محمد أسوان

32. أحمد بدوي محمد عبد اللطيف أسوان

33. أحمد جابر أحمد حمدان أسوان

34. أحمد جمال حافظ محمد أسوان

35. أحمد جمال محمد أحمد عبد الغفار أسوان

36. أحمد حربي حسن صالح أسوان

37. أحمد حسين أحمد حسين أسوان

38. أحمد حسين سنوسي أحمد أسوان

39. أحمد حمدي يوسف أحمد أسوان

40. أحمد خميس بدري أبازيد أسوان

41. أحمد رفعت بدري محمد أسوان

42. أحمد سعد عبد الفتاح يوسف أسوان

43. أحمد سلامة حسن حسين أسوان

44. أحمد سليمان محمود محمد أسوان

45. أحمد سيد أحمد علي أسوان

46. أحمد سيد جمعة مغربي أسوان

47. أحمد شعبان بكري مصطفى أسوان

48. أحمد صلاح أحمد محمد أسوان

49. أحمد عبد الرازق عبد الباسط أسوان

50. أحمد عبد الرازق معوض أسوان

51. أحمد عبد الرحيم معراجي رستم أسوان

52. أحمد عبد الظاهر حسين صالح أسوان

53. أحمد عبد الكريم أحمد محمد أسوان

54. أحمد عبد الوهاب محمد علي عبد العاطي أسوان

55. أحمد عفيفي علي عثمان أسوان

56. أحمد علي محمد أحمد أسوان

57. أحمد كامل محمود عبد الرحيم أسوان

58. أحمد محمد أحمد أسوان

59. أحمد محمد ربيع عبد العزيز حسانين أسوان

60. أحمد محمد سعيد شمس الدين أسوان

61. أحمد محمد عبد العزيز فارس أسوان

62. أحمد محمد فراج علي محمود أسوان

63. أحمد محمد مهلل عبد الباسط أسوان

64. أحمد محمد يوسف مكي أسوان

65. أحمد محمود توفيق محمد أسوان

66. أحمد محمود علي إبراهيم أسوان

67. أحمد ناصر حسن أسوان

68. أحمد نصر الدين طه يوسف أسوان

69. إدريس أنور إدريس طه أسوان

70. أسامة سيد صبرة أبو ضيف أحمد أسوان

71. أسامة فتحي البدري محمد أسوان

72. إسلام جابر مهلل عبد الحليم أسوان

73. إسلام رمضان عطيتو محمود أسوان

74. إسلام زروق محمد الطيب أسوان

75. إسلام عبد الحميد يسن صالح أسوان

76. إسلام محمد سلمي جودة أسوان

77. إسلام مصطفى محمود حسين أسوان

78. إسماعيل رجب أحمد محمود أسوان

79. إسماعيل عبد اللاهي أحمد موسي أسوان

80. إسماعيل محمد أحمد محمود أسوان

81. الأمير جاد الرب مسعود خميس أسوان

82. أيمن أحمد عمر حساني أسوان

83. أيمن إسماعيل أحمد محمد علي أسوان

84. بسام محمد خليفة إسماعيل أسوان

85. بسطاوي ربيع بسطاوي أسوان

86. جابر عبد الفتاح جابر محمد أسوان

87. جعفر بدر محمد حسن أسوان

88. جمعة عبد العزيز عبد الله علي أسوان

89. حسب الله عمر محمد عبد الرحمن أسوان

90. حسن أحمد حسن محمود أسوان

91. حسن أحمد حسين محمود أسوان

92. حسن حسين حسن مغربي أسوان

93. حسن زكريا حسن علي أسوان

94. حسن عبد الحفيظ محمد سيد أسوان

95. حسن كمال حسن جادو أسوان

96. الحسن يسن أحمد بشير أسوان

97. حسين أبو زيد منصور سليمان أسوان

98. حسين أحمد يوسف مدني أسوان

99. الحسين بدر الدين صادق أسوان

100. حسين ربيع سيد حسين أسوان

101. حسين عبد الرازق إبراهيم محمد أسوان

102. حسين عبد الرؤف حسن محمد أسوان

103. الحسين فكري أحمد جاد أسوان

104. الحسين محمد عبد الحارس محمود أسوان

105. حسين محمد عبد الغفار حسنين أسوان

106. حسين محمد هاشم عبد الله أسوان

107. الحسين محمود حسين أحمد أسوان

108. الحسين محمود سعيد أحمد أسوان

109. حمادة شعبان سعيد محمد أسوان

110. حمادة فراج حسن عبد الجليل أسوان

111. حمادة هلالي سيد حسنين أسوان

112. حمد السيد حسين الجندي أسوان

113. حمدان نور عبد العظيم أحمد أسوان

114. حمدي محمد محمود حسنين أسوان

115. حمدي محمود مرغني محمد أسوان

116. حمدي ناجح عبد العال محمد أسوان

117. خالد أحمد محمود محمد أسوان

118. خالد طه محمد إبراهيم أسوان

119. راضي أبو الحمد راضي أحمد أسوان

120. رمضان عبد الوهاب جابر محمد أسوان

121. زين محمد عبد الفتاح يوسف أسوان

122. سالم أحمد محمد علي أسوان

123. سالم محمد سيد محمد علي أسوان

124. سالم محمود يوسف فرج أسوان

125. سعيد أحمد يوسف إبراهيم أسوان

126. إبراهيم سيد حافظ محمد الوادي الجديد

127. إبراهيم صلاح عبد الحافظ محمد الوادي الجديد

128. أحمد إبراهيم توفيق إبراهيم الوادي الجديد

129. أحمد بشندي يماني بشندي الوادي الجديد

130. أحمد سعد حسين إسماعيل الوادي الجديد

131. أحمد سعد شحاته إبراهيم الوادي الجديد

132. أحمد سمير إبراهيم عبد الله الوادي الجديد

133. أحمد سيد سيد أحمد الوادي الجديد

134. أحمد شحاتة يوسف قنديل الوادي الجديد

135. أحمد شعبان عبد العزيز حسن الوادي الجديد

136. أحمد صالح حسين محمد الوادي الجديد

137. أحمد عامر محمد أحمد الوادي الجديد

138. أحمد عثمان محمد أنور سنوسي الوادي الجديد

139. أحمد علاء الدين محمد خليفة الوادي الجديد

140. أحمد فرج سيد مفتاح الوادي الجديد

141. أحمد كمال حماد محمد الوادي الجديد

142. أحمد مجدي همام الوادي الجديد

143. أحمد محمد أحمد أحمد الوادي الجديد

144. أحمد محمد أحمد شعراوي الوادي الجديد

145. أحمد محمد توفيق مدبولي الوادي الجديد

146. أحمد محمد سلطان حسن الوادي الجديد

147. أحمد محمد عبد العزيز عبد المولى الوادي الجديد

148. أحمد محمد عبده محمد الوادي الجديد

149. أحمد مصطفى عبده حسين الوادي الجديد

150. أحمد يوسف محمد أحمد عوض الوادي الجديد

يوم السبت 13 / 11 / 2021م :

م الاسم المديرية

1. أسامة إبراهيم أحمد عرابي الوادي الجديد

2. أسامة إبراهيم مفتاح سيد الوادي الجديد

3. أسامة محمد عبد العاطى حافظ الوادي الجديد

4. إسلام حسن السيد محمد الوادي الجديد

5. إسلام عبد المنعم عثمان محمد الوادي الجديد

6. أنور منصور سنوسي عبد العال الوادي الجديد

7. بكر إبراهيم قطب حسن الوادي الجديد

8. توفيق عبد الباسط توفيق محمد الوادي الجديد

9. حسام منصور محمود نصر الوادي الجديد

10. حلمي عبد الناصر حلمي شعبان الوادي الجديد

11. خالد عبد الله عبد المهيمن عبد المالك الوادي الجديد

12. خالد مجدي مصطفي محمد الوادي الجديد

13. رضا إسماعيل عبد الشافى الوادي الجديد

14. رضا إسماعيل عبد الشافي صادق الوادي الجديد

15. رمضان محمد رضا البسيوني الوادي الجديد

16. سعد نصر محمد سيد الوادي الجديد

17. السعيد رضا السعيد سعد الوادي الجديد

18. سلمي صالح حامد مسعود الوادي الجديد

19. السيد محمد السيد حجازي الوادي الجديد

20. عادل أحمد حسين قطب الوادي الجديد

21. عادل فتحي محمد حسنين الوادي الجديد

22. عبد الرازق جمعة أحمد عبد الحفيظ الوادي الجديد

23. عبد الله حسن إبراهيم محمدين الوادي الجديد

24. عبد المنعم منصور أحمد محمود الوادي الجديد

25. علاء جاب الله محمد جاب الله الوادي الجديد

26. عيد عبد الوهاب عيد عبد الوهاب الوادي الجديد

27. ماجد محمد عيد سيد الوادي الجديد

28. محمد إبراهيم حسين أحمد الوادي الجديد

29. محمد أحمد عمر شاذلي الوادي الجديد

30. محمد أحمد فرغلى إبراهيم الوادي الجديد

31. محمد أحمد نصر عبد الكريم الوادي الجديد

32. محمد بدر حسين حسن الوادي الجديد

33. محمد جابر عبد الخالق حسين الوادي الجديد

34. محمد جمال محمد أحمد آدم الوادي الجديد

35. محمد جمعة أحمد أيوب الوادي الجديد

36. محمد حسين عطية حسين الوادي الجديد

37. محمد زكي إبراهيم عبد الرحمن الوادي الجديد

38. محمد سعد حسين إسماعيل الوادي الجديد

39. محمد سعيد محمد أبو اليزيد الوادي الجديد

40. محمد سفينة محمد سنوسي الوادي الجديد

41. محمد صابر زوام على الوادي الجديد

42. محمد صابر محمد محمد موسى الوادي الجديد

43. محمد صبحي محمد أحمد الوادي الجديد

44. محمد طلعت رضوان محمد الوادي الجديد

45. محمد عابد محمد عبد الله الوادي الجديد

46. محمد عابد يوسف عبد اللطيف الوادي الجديد

47. محمد عادل أحمد عبدا لرحمن الوادي الجديد

48. محمد عادل حطاب عبد الرحمن الوادي الجديد

49. محمد عادل محمد أحمد الوادي الجديد

50. محمد عبد الباسط أحمد عبد السميع الوادي الجديد

51. محمد علي فرغلي إبراهيم الوادي الجديد

52. محمد كمال سيد سليمان الوادي الجديد

53. محمد ماهر عبد الله شيمي الوادي الجديد

54. محمد مجدي محمد عبد الحافظ الوادي الجديد

55. محمد محسن سيف عبد الرحمن الوادي الجديد

56. محمد محمود سيد علي الوادي الجديد

57. محمد يسري حسين أحمد الوادي الجديد

58. محمدأحمد علي أحمد محمد الوادي الجديد

59. محمود أيمن محمد صالح الوادي الجديد

60. محمود سعد سفينة مبارز الوادي الجديد

61. محمود ضبع محمد ضبع الوادي الجديد

62. محمود طلعت رضوان محمد الوادي الجديد

63. محمود عبد الظاهر فؤاد الوادي الجديد

64. محمود عبد العزيز حسين محمد الوادي الجديد

65. محمود عبد المنعم علي محمد الوادي الجديد

66. محمود عبده عبد الحكيم حجاج الوادي الجديد

67. محمود فرج سيد مفتاح الوادي الجديد

68. محمود محمد إبراهيم سيد الوادي الجديد

69. محمود محمد حسين حبل الوادي الجديد

70. محمود محمد خضر سيد الوادي الجديد

71. محمود محمد عبد الراضي عثمان الوادي الجديد

72. محمود مصطفى إسماعيل أحمد الوادي الجديد

73. مصطفى محمد محمد سيد الوادي الجديد

74. مصطفي خلف محمود محمد الوادي الجديد

75. مصطفي عبد الصبور عمر محمدين الوادي الجديد

76. منتصر محمد حسب الله سيف الدين الوادي الجديد

77. مؤمن محمد أحمد الوادي الجديد

78. هادي أبو المجد صيد نصر الوادي الجديد

79. هشام محمود سفينة عبد الكريم الوادي الجديد

80. ياسر عبد المجيد عبد الحميد عبد الله الوادي الجديد

81. ياسر محمد صابر طه الوادي الجديد

82. محمد قاسم عبد الحميد عبد العزيز الاسماعيلية

83. محمد محمد عبد الحليم محمد الإسماعيلية

84. أحمد عبد النبي حامد محمد الجيزة

85. عبد الرحمن أكرم محمد أحمد جبر دمياط

86. أحمد علي عبد التواب جعفر الفيوم .

87. أيمن عطية عبد السلام موسى الفيوم .

88. محمد جمال بكري محمد الفيوم

89. محمد رمضان دربالة علي الفيوم

90. وائل أحمد علي حسانين القاهرة

91. أحمد صبحي صادق عبد الغفار علوان القليوبية

92. حسن إسماعيل محمد منصور شلبي القليوبية

93. عبد الغني عبده علام أبو السعود القليوبية

94. أحمد راضي حسين عبد الرحمن المنيا .

95. أحمد صابر علي عثمان المنيا .

96. أحمد فتحي عبد النعيم عبد الحافظ المنيا .

97. حجاج قرني هنطش حسن المنيا .

98. دياب عقيلة دياب أمين المنيا .

99. طه محمد إبراهيم عبد الوهاب المنيا .

100. علي محمود عبد الوهاب علي المنيا .

101. مصطفى مبروك صديق محمد المنيا .